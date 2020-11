Et maintenant l'émission passe le dimanche, c’est Black Sunday carrément ! Plein de musiques et de tentations nouvelles avec : Liam Bailey, Gorillaz et Beck, un inédit d'Ennio Morricone, La Femme et le prochain La Chica, des concerts, le nouveau Mustang, Maral ou la merveille Lambchop...

On commence ce soir avec « White light » Mais de quelle lumière blanche parle-t-il Liam Bailey ? En tout cas elle est chaude et sensuelle cette lumière si vous prêtez attention aux paroles de ce chanteur Anglais natif de Notthingham. Je vous avais déjà parlé de lui dans l’émission, et on se réjouit que « White light » fasse désormais partie de la playlist inter. L’album est sorti la semaine dernière il s’écoute très bien sur la longueur.

Et j’aime bien son titre : Ekundayo. C’est un prénom, Ekundayo et c’est aussi une formule qui en Yoruba voudrait dire “Et le chagrin devient joie”, ca peut-être une façon de traverser les moments difficiles… ce qui ne manque pas vous avouerez.

Alors je vous ai préparé plein de douceurs et des nouveautés encore pour ce soir : le nouveau "Cool Colorado" de La Femme, un extrait de concert (et oui on en fait encore des concerts à la radio) il y aura le nouveau Gorillaz avec encore un invité de choix, Beck.

L'occasion puisqu'on parle de Gorillaz de revenir sur Tank Girl le personnage de B.D. anglaise, source d'inspiration importante et dont l'histoire est racontée dans le dernier numéro de Gonzaï (abonnez-vous ici).

Numéro consacré aux Wonder Women, Nina Simone, Lizzy Mercier Descloux, Wendy Carlos ou encore Eliane Radigue, avec un belle "discogra-fille" où l'on trouve, entre autres, l'inévitable Nico.

Laissez-vous surprendre par La Chica dont on joue en avant-première le très beau titre "La Loba", par l'étonnante Maral, DJ iranienne-américaine qui invite Lee "Scratch"Perry dans son album PUSH.Ecoutez aussi le dernier Mustang qui nous rappelle l'adage latin “Memento Mori” (souviens toi que tu vas mourir) il y aura aussi un Morricone inédit (mais oui) et tiens puisqu’on pense au cinéma avec Ennio Morricone et que j’employais le mot BLACK SUNDAY tout à l’heure, Black Sunday c’était un film de John Frankenheimer en 1977, c'était aussi le titre du deuxième album de Cypress Hill en 1993, pour mémoire.

nfin à ne pas manquer notre coup de coeur pour le dernier album de Lambchop : "Trip". Bon voyage à tous.

Extrait en ouverture : scène du film "Problemos" d'Eric Judor (2017)

