L'humoriste et comédienne Nora Hamzawi, à l'affiche du Théâtre du Rond-Point, évoque ses musiques préférées, de George Michael à Erik Satie en passant par Gainsbourg, Dizzee Rascal et Florence... Découvrez aussi les nouveautés de la playlist Inter : Niska, ROSALÍA, Katerine, IAM...

Bienvenue dans ce rendez-vous musical du dimanche "Et je remets le son". Au menu : nouveautés et sons familiers, un journal concentré des sorties de la semaine, un livre à voir ABSOLUMENT et la rencontre avec l'humoriste Nora Hamzawi.

KATERINE Stone avec toi (Nouveauté)

►►► PETIT JOURNAL DE LA SEMAINE : ''Omotesando" premier extrait du nouvel album d'IAM "Yasuke" qui sortira le 22 novembre / Palmarès musical du prix Praemium Impérial / Vente record sur DISCOGS : Röyksopp tirage limité de Banksy / 9ème édition du Festival Détonation à Besançon (avec Salut c'est Cool notamment) / SYSTEME SON au Red Bull Music Festival / Entrée de Soprano au Musée Grévin

NISKA Du lundi au lundi (Nouveauté)

Rencontre avec Nora Hamzawi

Elle a fait de ses névroses le sujet de ses spectacles, d'un chignon et des lunettes la signature de sa silhouette légère, les auditeurs se souviennent de ses chroniques hilarantes dans la Bande Originale : Nora Hamzawi nous reçoit au Théâtre du Rond-Point à Paris où elle joue actuellement. La comédienne et humoriste évoque son idole absolue - George Michael - les musiques qu'elle écoutait enfant, celles qui la font pleurer de joie ou danser, celles qui l'apaisent, et celle qu'elle aimerait couper !

Salvatore Adamo Tombe la neige (1963) / Extrait du film "Diabolo Menthe" de Diane Kurys (1977)

Florence + The Machine & Dizzee Rascal - You Got The Dirtee Love (Live At the Brit Awards 2010)

Serge Gainsbourg Le poinçonneur des lilas (1958)

Erik Satie - Gnossienne 1 (1893) interprétation : Alexandre Tharaud (2009)

Paul Simon - 50 Ways To Leave Your Lover (1975)

Celeste She’s My Sunshine

ROSALÍA (feat. Ozuna) Yo x Ti, Tu x Mi

Princess Nokia Sugar Honey Iced Tea (S.H.I.T)

Roseaux (feat. Blick Bassy) Kaät

MUSH Litvinenko > aux Transmusicales de Rennes le 7 dec.

►► 📖 LIRE | le LIVRE de la semaine est un gros pavé orange de plus 430 pages, il est signé David Byrne le chanteur de Talking Heads : « Qu’est-ce que la Musique ? » traduit de l’anglais par Claire Martinet. Editions de la Philharmonie.

►► VOIR ! Nora Hamzawi sur la scène du Théâtre du Rond-Point (avec une très belle affiche signée Stéphane Trapier) ► 28 septembre / au Théâtre Le République à partir du 3 octobre 2019 et en tournée dans toute la France

