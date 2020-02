Ecrivaine et musicienne, Laure Limongi, auteure de "On ne peut pas tenir la mer entre ses mains", met de la musique dans son écriture et évoque ses artistes préférés, de PJ Harvey à Chopin, Chico Buarque ou The Oxbow... Découvrez aussi les nouveautés de la Playlist Inter : Billy Eilish, The Strokes, Voyou, YBN Cordae.

Au menu : nouveautés et sons familiers, le petit journal de la semaine, un livre musical, et la rencontre avec Laure Limongi.

Programmation musicale

Billie Eilish No time to die

►► PETIT JOURNAL DE LA SEMAINE

✔ RIP Andrew Weatherall : Teacher et passeur de première classe, le DJ producteur libre et radical Andrew Weatherall est mort le 17 février, à 56 ans. Musicien très influent et remixeur de génie, il passait aussi bien du rockabilly à la soul en passant par la techno, se moquant bien des frontières. ► Retrouvez un Mix exclusif d'Andrew Weatherall sur France Inter en 2013.

✔ GHOSTS : c'est un festival de concerts de chanteurs morts qui vous attend : "An evening with Whitney - The Whitney Houston Hologram Tour" passe bientôt par l'Europe, et le 15 mars à la Salle Pleyel à Paris / Après l’hologramme d’Elvis annoncé ou Tupac Shakur en hologramme aux côtés de Dr Dre (concert de Coachella en 2012), Bjorn Ulvaeus d’ABBA expliquait en septembre 2019 que des copies numériques bluffantes à partir de photos et de vidéos d’ABBA en 1979 seraient utilisés pour des concerts…

✔ Sans hologramme mais avec des sosies, il y a aussi : Michaël Jackson - The Symphony Experience qui arrivera au Zénith de Paris le 26 septembre 2020 avec un orchestre Pop-Rock symphonique complet sur scène.

✔ CocoRosie : un nouvel album Put the shine on sortira le 13 mars 2020, avec déjà un titre ''Restless" (bien agité) ► Voir CocoRosie en Roller Girl ICI.

✔ Lewis OfMan vient de publier Attitude, le premier extrait de son prochain album, qui nous plonge dans une scène de battle de danse en Roller. Lewis OfMan sera le 13 mai à la Gaîté Lyrique à Paris pour une "Dancy Party". ► Voir le clip ICI.

✔ Agenda Concerts : Lana Del Rey sera à l'affiche du Festival We Love Green le 7 juin 2020 / Le Festival Sonic Protest à Montreuil, Pantin, Bagnolet et Paris : 6 ▷ 22 mars / Plus A l'ouest, La Route du Rock (collection Hiver) 27 février ▷ 7 mars.

The Strokes Bad decisions

Rencontre avec Laure Limongi

Il y a de la musicalité dans ses mots et dans ses livres, Laure Limongi est écrivaine et éditrice mais aussi compositrice et musicienne : "On pourrait dire que chaque livre a sa bande-son". Née en Corse, elle est retournée dans l'île de son enfance vingt ans et dix livres après l'avoir quittée pour raconter une nouvelle histoire. Rencontre avec Laure Limongi, empreinte de poésie, qui nous a ouvert les portes de sa bibliothèque pleine de disques dans l'Est parisien.

►► 📖 LIRE | "On ne peut pas tenir la mer entre ses mains" de Laure Limongi, paru aux éditions Grasset.

► 📖 LIRE | "J'ai conjugué ce verbe pour marcher sur ton coeur", à paraître le 10 mars 2020, éditions de l'Attente ►Dédicace le 21 mars 16h au Salon du Livre de Paris

► L'interview musicale de Laure Limongi

Bernard Herrmann BOF The Ghost & Mrs Muir, extrait du film de Josoeph L. Mankiewicz

The Oxbow Down a Stair Backward

Frédéric Chopin Ballade N°1 en sol mineur op.23 par Arthur Rubinstein

Playlist Inter : Bertrand Belin Sur le cul

Chico Buarque Apesar de Você

Pierre Gambini Un omu ordinariu

PJ Harvey The last living Rose

🎧 Nouveautés

Voyou Les Humains

YBN Cordae feat Ty Dolla $ign Way back home

►► 📖 LIRE | Le LIVRE de la semaine : ''Juke - 110 portraits de bluesmen'' de Christian Casoni, paru en janvier aux éditions Le Mot et le Reste.

Faites un petit tour dans votre discothèque pour y trouver les bluesmen que vous aimez et lisez ce livre : à travers une centaine de portraits, de Bessie Smith à B.B. King, Muddy Waters ou Sister Rosetta Tharpe, Christian Casoni, qui a longtemps écrit pour Rock & Folk, raconte le Blues dans l'esprit de nouvelles de série noire. Laure Limongi lit un court extrait de la vie de Bessie Smith...

♪♫ Titre Coup ♥ Melingo Navegantes (prochain album Melingo le 20 mars)