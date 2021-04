Le printemps renaissance pour tous, jeunes et vieux. Au menu ce soir : Paul McCartney relu par Beck, la sensation Billy Nomates, le duo Gwendoline qui n'en a rien à foutre ou encore le légendaire Big Youth qui dialogue avec le français Brain Damage. Dialogues inter-générations encore avec Mon Laferte et Destiino...

« Find My Way » trouver son chemin entre Paul Mc Cartney et Beck, pas mal pour commencer la ballade de ce soir dans les nouvelles sorties musicales.

Ce remix ou plutôt cette réinterprétation d’un titre du dernier album de Sir Paul (que vous aviez découvert sans doute à sa sortie sur Inter on l’a beaucoup joué) cette lecture nouvelle donc est à retrouver dans McCartney III Imagined, un album où différentes générations s’approprient les dernières chansons de l’ex-Beatles : de Damon Albarn à Josh Homme en passant par St Vincent ou Blood Orange… ceux qui pourraient être les fils ou les petites filles de Paul McCartney jouent avec ses chansons, et ce visiblement avec autant de respect que de plaisir malin.

Des jeunes qui font des trucs de vieux, et des anciens toujours plus verts (après tout c’est le printemps pour tout le monde) c’est le fil rouge de l’émission de ce soir où vous entendrez aussi bien des millenials comme Billie Eilish, que des vétérans comme Busta Rhymes. Je vous parlerai plus en longueur de Big Youth (le grand Jamaïcain jeune de 72 ans Big Youth qui sort prochainement un album remarquable en collaboration avec le français de Brain Damage. Pas de conflit de générations ici vous verrez mais des histoires fortes à raconter. Et pourquoi pas se replonger dans le livre de Bruno Blum "Le Reggae" réédité chez Castor Music qui raconte notamment l'histoire des sound systems jamaïcains et leur résonnance internationale.

On continue avec des petits jeunes, chouchous des Transmusicales de Rennes, le duo Gwendoline (Micka et Pierre) qui visiblement aiment les comptoirs à l’ancienne et le pastis : Gwendoline « Chevalier Ricard »

Vous entendrez aussi la jeune et passionnante Billy Nomates, Vous l’aviez peut-être entendue en duo avec les Sleaford Mods dans « Mork n Mindy » dans leur dernier album. Elle vient de publier un EP bleu, un mini-album ou EP en 5 morceaux enregistrés en quelques heures paraît-il avec seulement un ingé son et Geoff Barrow (fondateur de Portishead et de Beak, patron du label Invada chez qui sort ce très bon EP).

Ah et j’oubliais : Gwendoline (le groupe qui chante “j’en ai rien à foutre Chevalier Ricard que vous entendiez juste auparavant) a mis en place un appel participatif à la création de leur prochain clip “Audi RTT” vous leur envoyez les vidéos de votre téléphone que vous inspirent leur morceau, ils feront un montage de l'ensemble. Il suffit d’écrire à l'adresse suivante : rdvaupmua8hdumatin@gmail.com

titres diffusés :

Paul Mc Cartney & Beck « Find My Way »

Gwendoline « Chevalier Ricard »

Billy Nomates « Emergency Telephone »

Gaël Faye « Chalouper »

Bonnie Banane « Cha-Cha-Cha »

Brain Damage & Big Youth « 2020 I Prey Thee »

Gotham, Talib Kweli & Diamond D feat. Busta Rhymes « The Quiet One »

Mon Laferte « Se me va a Quemar El Corazon »

C. Tangana feat. Toquinho « Comerte entera »

Billie Eilish « I think therefore I am »

Laura Cahen « La jetée »

DESTIINO (Yuksek) « Rodouard