La comédienne Léa Drucker, qui joue actuellement dans la série "La Guerre des mondes" sur Canal+, et à l'affiche de "La Dame de chez Maxim", est venue partager ses musiques préférées : Prince, Marvin Gaye, Dolly Parton... Découvrez aussi les nouveautés de la playlist Inter : Black Keys, Metronomy,Tinariwen...

Bienvenue dans ce rendez-vous musical Et je remets le son. Au menu : nouveautés et sons familiers, "le petit journal de la semaine", un livre à lire ABSOLUMENT et la rencontre avec Léa Drucker.

Laura Cahen _La complainte du soleil (_BO du film J'ai perdu mon corps, au cinéma)

►► PETIT JOURNAL DE LA SEMAINE

✔ Blue Note, c'est un label et aussi un Festival, l'occasion de voir et d'écouter Madeleine Peyroux, Sarah McCoy, J.S. Ondara, Gregory Porter... l'affiche est belle pour fêter le légendaire label américain ! ► Festival Blue Note 25 ▷ 30 novembre à Paris.

Blue Note, c'est aussi un beau film qui sort tout juste en DVD, avec Herbie Hancock, Wayne Shorter, Nora Jones, entre autres... et aussi Art Blakey, John Coltrane... le film de Sophie Huber qui donne la parole à quelques-uns des plus grands artistes de jazz des 20ème et 21ème siècles : ► Blue Note Beyond The Note... à voir !

✔ IAM, le groupe de rap marseillais devenu légendaire avec des titres comme Je danse le Mia, Petit frère et l’album L'École du micro d'argent est de retour avec un 10ème opus intitulé Yasuke, en partenariat avec France Inter. ► Soirée spéciale IAM en direct sur France Inter jeudi 28 novembre : A 20H, Interview dans l'Heure Bleue de Laure Adler, et un live exclusif au 104 présenté par Michka Assayas ▷ 22H.

✔ No Border sans frontière, le Festival des musiques populaires du monde, du côté de Brest, c'est pour bientôt ! Bombarde et Biniou au rendez-vous, mais aussi le duo électro Tshegue, Fawaz Baker, le grand oudiste Syrien citoyen du monde, et à ne pas rater Black Flower, le quintet Belge... ► No Border à Brest du 7 ▷15 decembre

✔ David Byrne, la star des Talking Heads, vient de sortir l’album live American Utopia on Broadway. La bande son de la tournée American Utopia , en concert à Broadway jusqu'au 16 février 2020, restitue une des plus remarquables performances scéniques des années 2000 ► American Utopia on Broadway, l'album Live sorti le 22 novembre (Nonesuch/Warner)

✔ Georges Cabasse, l'innovateur de la Haute-Fidélité, est décédé le 19 novembre à Brest. Ingénieur passionné, son entreprise - La Maison Cabasse - représentait la pointe du progrès dans le monde de la reproduction sonore grâce à des enceintes particulièrement innovantes : les enceintes Cabasse, qui avaient leur place dans les grands studios de Radio France.

Black Keys Sit around and miss you

Rencontre avec Léa Drucker

Vous l'avez vue dans Le bureau des légendes en espion double, plus grave et troublante dans le film Jusqu'à la garde qui lui a valu le César de la meilleure actrice cette année. La comédienne nous a reçus avec du thé (!) dans sa loge du Théâtre de la Porte Saint-Martin où elle joue la Môme Crevette dans La Dame de chez Maxim, la pièce de Georges Feydeau. Vous pouvez la voir aussi en scientifique hyper mélomane dans la série La guerre des mondes sur Canal+. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle a une vie musicale intense... et c'est communicatif ! Ecoutez...

► Léa Drucker et la musique... !

Elvis Presley Love Me (1956) par Nicolas Cage dans le Film : “Wild At heart” David Lynch (1990)

PRINCE Love…thy will be done (1991)

Arnaud Fleurent-Didier My Space Oddity (2010)

Marvin Gaye Time to get it Together (1978)

KINDNESS House (2012)

The Beatles Martha, my dear (1968)

Liza Minelli Maybe this time (1970)

Dolly Parton Please Release Me (1964)

►► VOIR ! La série de 8 épisodes de La guerre des mondes sur Canal+ et MyCanal. Une création originale de Howard Overman, adaptée du roman culte de H. G. Wells publié en 1898, réalisée par Gille Coulier & Richard Clark. Avec Gabriel Byrne, Elizabeth McGovern et Léa Drucker dans le rôle de la scientifique Catherine Durand...

►► VOIR ! La Dame de chez Maxim au Théâtre de la Porte Saint-Martin. Mise en scène de Zabou Breitman avec Léa Drucker, Micha Lescot, André Marcon, Eric Prat, Christophe Paou, Anne Rotger ▷ 31 décembre : la dernière !

►► VOIR bientôt ! La Sainte Famille, le film de Louis-Do de Lencquesaing avec Marthe Keller, Laura Smet, Léa Drucker... en salles le 25 décembre 2019.

🎧 Nouveautés

Metronomy Walking in the dark Partenariat Inter

Film Noir Brûlant

►► 📖 LIRE | Le LIVRE de la semaine : CHARLIE CHAPLIN, l'homme orchestre de Kate Guyonvarch, Mathilde Thibault-Starzyk & Jean-François Cornu aux éditions de La Martinière. Mathilde Thibault-Starzyk, historienne de l'art, co-auteure et co-commissaire de l'expo, nous parle de cet éclairage inédit sur l’œuvre du maître du cinéma muet à l'occasion du 130e anniversaire de sa naissance. ► C'est aussi le catalogue de l'Expo, à voir en famille ▷ 26 janvier 2020 à la Cité de la Musique - Philarmonie de Paris. ► Un nouveau coffret musique Chaplin, l'intégrale des musiques des films de Charlot en 12 CDs et un livret vient de paraître au Label PIAS.

Tinariwen Kel Tinawen (feat. Cass McCombs)

El Khat Ya Raiyat

Bon dimanche !