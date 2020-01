L'Académie des Beaux-Arts lui offre un siège et le FIBD d'Angoulême lui consacre une exposition ! Catherine Meurisse est aussi passionnée de musique et parle de Mozart, de Nick Cave et de Barbara... Retrouvez aussi les nouveautés de la Playlist Inter : Mura Masa & Slowthai, Billie Eilish, Juniore, Bertrand Belin...

Catherine Meurisse publie "Delacroix'' en hommage au peintre Eugène Delacroix, éditions Dargaud © Rita Scaglia / Dargaud

Au menu : nouveautés et sons familiers, le petit journal de la semaine, un livre musical, et la rencontre avec Catherine Meurisse.

Programmation musicale

Mura Masa & Slowthai Deal Wiv It

► France Inter est partenaire du Festival International de la Bande Dessinée à Angoulême (FIBD) et sera ''complètement BD le mardi 28 janvier !''

►► PETIT JOURNAL DE LA SEMAINE

✔ Billie Eilish chantera No time to die (Mourir peut attendre) pour le prochain "James Bond". Elle est la plus jeune artiste (18 ans) à qui l'on propose ce qu'il faut appeler une franchise, celle de 007 ! Logique pour celle qui chante Bad Guy...

✔ Histoire(s) du cinéma : Rétrospective Jean-Luc Godard à la Cinémathèque Française de Paris : les films de la Nouvelle Vague, les fables sociologiques, les travaux révolutionnaires, les méditations historiques ou les dialogues entre les arts... Tout Godard est là à la Cinémathèque : Films, rencontres, conférences, spectacles ➤ 1er mars 2020.

✔ Eminem toujours le plus rapide : Music to be murdered by, son nouvel album (Inspired by the master, Uncle Alfred !) est sorti par surprise le 17 janvier. De grosses références à Alfred Hitchcock, la voix du réalisateur de Psychose apparaît ici et là dans l'album, au milieu d'un tas d'invités : Ed Sheeran, Anderson. Paak, Q Tip, Young M.A... et il en profite pour battre un nouveau record dans Gozilla : 229 mots en 30 secondes.

✔ Tourné dans le désert des Bardenas, à Cordoue, en Tunisie et au Caire avec Soska, première chanteuse de rap d’Égypte, le film évoque le destin des ''Bad Girls des musiques arabes - du 8ème siècle à nos jours''. Projection le 26 janvier à 20H30 à l'Auditorium du Louvre, dans le cadre des JIFA - Journées Internationales du Film sur l'Art - suivie d’une rencontre avec Jacqueline Caux, la réalisatrice.

✔ Agenda Concerts en France : Batlik au Festival Détours de chants, du 28 janvier ►8 février à Toulouse et dans 23 salles alentour / Au Festival du Court-métrage à Clermont-Ferrand : 31 janvier ► 9 février 2020, c'est Electric Palace qui revient avec des concerts de John Grant notamment... / Les 50 ans de l'Art ensemble of Chicago à la Maison des Arts de Créteil le 7 février : Festival Sons d'Hiver, depuis le 17 janvier ► 8 février / Closer Music à Paris, 2ème édition du très curieux Festival de Lafayette Anticipations, du 31 janvier ► 2 février.

Billie Eilish Everything I wanted

Rencontre avec Catherine Meurisse

Vous avez peut-être lu son enfance à la campagne dans Les Grands Espaces (Ed. Dargaud) ou sa reconstruction dans La Légèreté (Ed. Dargaud), écrit après les attentats de Charlie Hebdo. Depuis toujours, la musique accompagne Catherine Meurisse, elle dessinait aussi des concerts dans les pages Culture de Charlie : Luz faisait le rock, elle racontait ses concerts classiques ou les comédies musicales : De West Side Story à Tosca de Puccini, sa sélection musicale ressemble à ça...

C'est un joli moment où tout se bouscule pour notre invitée : l'Académie des Beaux-Arts vient de lui offrir un siège dans la section de peinture (le premier pour la BD), elle est marraine de BD 2000, le FIBD lui consacre une exposition et elle est en lice pour le Grand Prix du Festival...

► L'Album ''Delacroix'', adapté d'un texte d'Alexandre Dumas, scénarisé et dessiné par Catherine Meurisse, vient de paraître chez Dargaud. Retour sur un peintre et un texte qui la travaillent depuis plus de 15 ans.

► L'Expo Catherine Meurisse, Chemin de traverse au Festival de la Bande Dessinée à Angoulême, du 30 janvier > 1er mars au Musée du Papier.

► L'interview musicale de Catherine Meurisse

Mozart Requiem Confutatis ► extrait du film Amadeus de Miloš Forman (1984)

Nick CAVE Wonderful Life (Nocturama, 2003)

Barbara Pantin (Récital Pantin 21 novembre 1981)

Brittany Howard _Georgia (_Playlist)

Bonnie Prince Billy & The Cairo Gang Someone coming through (The Wonder show of the world, 2010)

Agar Agar Fangs out (2018)

Michaelangelo Falvetti : Il diluvio universale, Acte III, "E chi mi dà aita"

🎧 Nouveautés

Juniore Ah bah d'accord

Bertrand Belin Sur le cul

►► 📖 LIRE | Le LIVRE de la semaine : 2 BD choisies par Catherine Meurisse : Glenn Gould, une vie à contretemps de Sandrine Revel (Ed. Dargaud, 2015) et Ravel, un imaginaire musical (Ed. Seuil, Delcourt) : dessins d'Aleksi Cavaillez, scénario Karol Beffa et Guillaume Métayer.

♪♫ Titre Coup ♥ Art Melody Zoe Wogdog feat. Daitman Paweto ► Voir le Clip

Bon dimanche !

