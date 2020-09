La Dame en noir Juliette Greco aimait les "temps suspendus" dans une chanson, et nous aussi, ô combien. Au menu des découvertes musicales ce soir : le nouveau Alicia Keys, Bonnie Banane, YN, les Sud-Africains de Urban Village, les grands espaces avec Fleet Foxes, un guitariste azéri et une petite histoire de Jungle...

Pas de machine pour remonter le temps (…) ça rend dingue quand on y pense »

Time machine c’est un des titres forts du tout nouvel album d’Alicia Keys, sobrement nommé ALICIA. La chanteuse et musicienne newyorkaise y apparaît sereine et forte, si l’on se fie aux derniers mots de sa chanson :

« Une fois l’esprit libéré, la beauté est partout »

J’espère bien vous la faire entendre un peu partout ce soir cette beauté libératrice : chez les américains de Fleet Foxes qui ont sorti cette semaine un grand disque de folk (et un film superbe) où résonnent les grands espaces ; chez un jeune duo français à découvrir YB – « B met des Bombes » (nouveau morceau préféré de notre réalisateur).

Plein de sons nouveaux et de temps suspendus, je vous emmènerai en Afrique du Sud avec Urban Village, groupe de Soweto véritablement habité, il y a aura un remix très savoureux de la grande Calypso Rose, une anthologie consacrée au guitariste azeri Rüstəm Quliyev (attention Curiosité : c’est tellement loin de ce qu’on connait que forcément on a envie d’en savoir plus) et même une histoire de JUNGLE, inspirée du bel article paru lundi dernier dans Musique Journal,l'occasion de rappeler l'histoire du "Amen break" et des "deux sabres" de Photek.

Mais pour commencer : Charles Trenet chantait « c’est le Soleil qui a rendez-vous avec la Lune » et bien là c’est l’inverse chez Bonnie Banane « La Lune & Le Soleil »

Titres diffusés :

Alicia Keys « Time machine »

Bonnie Banane « La Lune & Le Soleil »

Yellow Days « Getting Closer »

YN « B met des Bombes »

Fleet Foxes « Shore »

Clou « Jusqu’ici tout va bien »

Urban Village « Ubaba »

Arlo Parks « Hurt »

Rüstem Quliyev « Ay Dili Dili »

Bananagun « Out Of Reach »

Calypso Rose « Back To Africa (David Walters Remix) »

Classique d'hier (à peine) :