Quel rôle jouer ou quelle posture endosser ? On se le demande aussi dans l'actu musicale avec MUSH, Piers Faccini ou l'anglaise Arlo Parks. Il sera question de Cheval Blanc, des livres que lisait David Bowie imaginant ses personnages, puis des rééditions précieuses d'Omar Khorshid et Jay Dee.

Rafraichissant pour commencer ce "Blunt Instruments" des anglais de Mush. Ils viennent de Leeds, du Nord de l’Angleterre, et c’est à la fois simple et pas évident MUSH : ils sont tout jeunes mais font beaucoup penser à des groupes de la génération de leur parents. Tout jeunes mais l’un d’entre eux est déjà mort, juste avant la sortie de leur deuxième album "Lines Redacted" (le dernier long morceau du disque est visiblement un hommage de ses amis).

Il y aura des jeunes et des vieux dans l’émission de ce soir et même des morts, bien présents dans nos cœurs à commencer par David Bowie qui fait l’objet d’un livre plus qu'original. Un livre sur les livres qui ont compté pour lui, c’est un peu la musique par les lectures : à qui l’on prend et pour qui on le prend. Une bibliothèque idéale de Bowie qui permet d'entendre toutes les lectures qui alimentèrent sa réflexions, véritables sources souterraines. Bowie les livres qui ont changé sa vie par John O'Connell (Ed. Presse de la Cité)

Vous aurez aussi les nouveautés de la playlist Matt Berninger, Pomme (version remix) ou encore Piers Faccini qui prépare la sortie de son prochain album, vous verrez c’est très beau Piers Faccini, toujours emprunt de tarentelle comme de musique gnawa.

Pendant vingt ans Jérôme-David Suzat-Plessy fait vivre un beau Cheval Blanc dont il souhaite tourner la page. Fin de cycle donc avec ce beau et tourmenté Memorial 2001-2020 qui vient tout juste d'être rassemblé.

Enfin il faut aussi évoquer la réédition fabuleuse d’un album de 1978 du guitariste egyptien Omar Khorshid... et pour suivre écoutez donc Javier Santiago, un pianiste de Minneapolis capable de toutes les transformations.

Titres diffusés :

Mush « Blunt instruments »

Javier Santiago « Dream (feat. Taylor Johnson)

Matt Berninger « Serpentine Prison »

Pomme « Les cours d’eau (Remix) »

Arlo Parks « Green Eyes »

J Dilla - Jay Dee « Feat. Phat Kat » (réédition de l'album Welcome 2 Detroit)

Cheval Blanc « L’amour est en guerre »

David Bowie « Eight Line Poem »

L’impératrice « Peur des filles » VOIR LE CLIP

Piers Faccini « Forghorn calling »

Omar Khorshid « Ahwak » (réédition de l’album With Love - 1978)

Blundetto « Feel The Dub (feat. Hindi Zahra) »

De Beren Gieren « A Funny Discovery »