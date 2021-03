Ambiance "voyage voyage" à travers les nouveautés musicales : de l'Angleterre au Brésil en passant l'Afrique du Sud avec : Squid, Jungle, Gal Costa et Rodrigo Amarante, Tony Allen. Du cinéma français via une réédition d'Annie Girardot et un coup de cœur pour DJ Black Low

« Paddling » ca peut-être la bonne allure pour commencer le voyage ce soir. On pagaie, et c'est moins triste que de ramer...

On commence donc avec ce long morceau de Squid, un quintet anglais, formé du côté de Brighton au bord de la mer mais je crois qu’ils sont installés à Londres depuis. Ils viennent de faire la couverture du magazine NME et s’apprêtent à sortir leur premier album "Bright Green Field" qui sortira le 7 mai sur le label Warp. Historiquement Warp c’est plutôt un label de musique électronique, expérimental au sens large, et Squid y ont toute leur place : garçons curieux de tout, de jazz comme de musique ambient. Et ils sont depuis le début très bien entourés Squid puisqu’ils ont fait la rencontre décisive, dès leur premiers EP, de Dan Carey, producteur, patron de label et remixeur influent qui a travaillé entre autres avec Fontaines D.C. et de Kate Tempest. Voilà Squid on vous en parle depuis un moment, et on y reviendra sûrement.

Je parlais de première destination parce que ce soir le hasard de la programmation, des nouveautés fait que vous allez beaucoup voyager avec des musiques venues du Québec (avec la jeune Laurence-Anne), du Brésil (Gal Costa et Rodrigo Amarante, Lucas Santtana et Tom Zé), vous entendrez un chanteur Tunisien (K.R. Nagati)... Petit focus sur une réédition du premier album de chansons de la comédienne Annie Girardot (Vivre pour vivre) puis on ira au Nigeria avec le regretté Tony Allen célébré par Vincent Taurelle, Vincent Taeger, Ben Okri & Skepta... Enfin en Hollande avec Benny Sings et jusqu’en Afrique du Sud avec le jeune DJ Black Low ...« Keep moving » quoi !

« Keep moving » c’est le titre du tout nouveau JUNGLE qui vient d’entrer en playlist cette semaine sur inter. Bonne écoute...

extrait de film en début d'émission : Un singe en hiver de Henri Verneuil (1962)

titres diffusés :

Squid « Paddling »

Jungle « Keep moving »

Laurence-Anne « Nyx »

El Michels Affair « Ala Vida »

K.R. Nagati « Sidi bou »

Gal Costa « Avarandado » (feat. Rodrigo Amarante)

Lucas Santtana & Tom Zé « Ogodô Ano 2000 » (feat. Seleção Natural)

Annie Girardot « Bons Baisers »

Tony Allen « Cosmosis » (feat. Ben Okri & Skepta)

Benny Sings « Here it comes »

Paul McCartney « Seize the day »

MICHELLE « SUNRISE » (feat. Arlo Parks) >>concert inter : Eddy de Pretto - Arlo Parks > le 31 mars 2021

DJ Black Low « 9 Days (feat. DJ Saxo Boy) »