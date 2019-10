Le comédien metteur en scène (et chanteur à ses heures) Simon Abkarian, à l'affiche du film L'Audition d'Ina Weisse le 6 novembre, évoque ici ses musiques préférées : de Jimmy Rushing à Fairuz. Découvrez aussi les nouveautés de la playlist Inter : Léonard Cohen, Batlik, Lous & The Yakuzas et le nouveau Frustration !

Rencontre avec Simon Abkarian au Théâtre du Soleil, à la Cartoucherie de Vincennes © Radio France / Matthieu Conquet

Bienvenue dans ce rendez-vous musical Et je remets le son. Au menu : nouveautés et sons familiers, "le petit journal de la semaine", un livre à lire ABSOLUMENT et la rencontre avec Simon Abkarian.

Batlik L'Art de la défaite

✔ L’album de Kanye West vient de sortir ! "Jesus is King" ...

✔ L'Expo photos Objectif Alternatif : Hommage à la scène underground du début des années 80. Inédits du photographe Jeanluc Buro de The Cure à Alan Vega ➤ 8 décembre, à la Galerie Hors-Champs, 20 rue des Gravilliers - 75003 Paris ▸ Article signé Pascal Bertin pour i-D.

✔ Michael Stipe, le chanteur d’REM, présente son livre de photos Our Interference Times. A visual record aux éditions Damiani.

✔ Lost in Traplanta, une web-série du réalisateur Matthieu Rochet (fin connaisseur du hip hop) avec Kody Kim et Masta Ace : 10 x 8 minutes ▸ En ligne sur le site d'Arte.

✔ Concert Double Affiche Catherine Ringer & Cigarettes After Sex en exclusivité sur France Inter en public et en direct du studio 104 le 30 octobre à 21H.

✔ Festival Pitchfork du 31 octobre au 2 novembre à la Grande Halle de la Villette à Paris

✔ Bror Gunnar Jansson, son nouvel album They Found My Body In A Bag dans la Playlist France Inter

✔ Festival Meltin’ Art à Marseille du 2 au 16 novembre

Lous & The Yakusas Dilemne

Rencontre avec Simon Abkarian

Un joli moment avec le comédien-chanteur-metteur en scène Simon Abkarian au Théâtre du Soleil à la Cartoucherie de Vincennes, le lieu magique d'Ariane Mnouchkine. Une part essentielle de sa carrière s’est faite au Théâtre où il joue en ce moment : Electre des bas-fonds d’après L’Orestie d’Eschyle, pièce qu'il a écrite et mise en scène. Et le 6 novembre, à l'affiche du film L'Audition d'Ina Weisse.

Jimmy Rushing – I left my baby

The Howlin’ Jaws - Oh Well (2018)

Georges Gurdjieff, Thomas de Hartmann – Les Cercles par le pianiste Alain Kremski

Nino Ferrer – Je voudrais être noir (1966)

Barbara – Les Mignons (1965)

Fayrouz – El Bint El Chalabiyya

►► VOIR ! Electre des bas-fonds au Théâtre du Soleil, Cartoucherie de Vincennes ► 3 novembre

►► VOIR ! Le Film L'Audition d'Ina Weisse avec Nina Hoss, Simon Abkarian... en salle le 6 novembre

Clara Luciani Ma soeur

Starwalker No More Pennies

Frustration Slave Markets (feat. Jason Williamson)

Leonard Cohen Happens...

Sean O’hagan On a Lonely Day (Ding Dong)

►► 📖 LIRE | Le LIVRE de la semaine : Samedi soir, dimanche matin d'Alan Sillitoe aux éditions L'Echappée, un roman culte, adapté au cinéma qui a inspiré Ken Loach, Madness, The SMiths ou Artic Mondeys... Jacques Baujard, biographe et libraire à Quilombo, 23 rue Voltaire à Paris 11°, a préfacé cette réédition et vous en parle.

