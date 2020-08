Premier numéro de la saison et encore plus de découvertes musicales avec Fontaine DC, The Limiñanas, des demo rares de PJ Harvey, les colombiens allumés de Meridian Brothers ou Liam Bailey. Une compilation de sega de l'île Maurice, un remix tout frais de Yuksek avec la voix d'Elisabeth Taylor...

Philippe Katerine © Getty

Aucun trac avant de monter sur scène confiait Philippe Katerine avant son concert de jeudi soir sur inter dans Le Festival des Festivals. Nous non plus, et un plaisir sincère à vous retrouver pour une nouvelle saison de "Et Je remets le son" dans un nouveau format, pour plus de découvertes.

Programmation Musicale :

Fontaines D.C « I Don’t Belong »

RECOMMANDATION de LECTURE : Le Reste n’était qu’obscurité - L’histoire orale de Joy Division de Jon Savage traduction française aux Editions Allia.

La Féline La Féline « Fusée »

The Limiñanas « Calentita (feat. Nuria) »

Meridian Brothers, « Los Golpeadores de la Cumbia »

Liam Bailey « Champion »

Extrait de “Take Me just As I Am” Lynn Collins & JB’s

Prince Fatty & Shniece McMenamin « Take Me As I Am (Feat. Horseman) »

PJ Harvey « Oh My Lover » Demo

Harold Betty « Django » (compilation Moris Zekler Funk Soul Sega from 70’s Mautitius (Born Bad)

EXTRAIT de « Cosmic Trip, la musique à la conquête de l'espace » documentaire écrit par Christophe Conte disponible sur Arte.tv jusqu'au 7 octobre 2020