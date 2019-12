Illuminations de fin d'année et émission en forme de guirlande : retrouvez Imany, Léa Drucker, Yannick Haenel, Clément Cogitore, Louis Chédid, Simon Abkarian, Ariane Ascaride... qui évoquent leurs souvenirs musicaux. Et le meilleur de la playlist : Billie Eilish, Rosalía, Oxmo Puccino & Orelsan...

Bienvenue dans ce rendez-vous musical Et je remets le son. Au menu : nouveautés et sons familiers, "un petit journal de la semaine" et plein de rencontres...

Nos invité.e.s sont si mélomanes et prolixes que nous n'avons pas pu tout diffuser depuis septembre... Voilà juste pour vous, auditeurs de France Inter, les petits moments inédits glanés tout au long du dernier trimestre 2019.

Programmation musicale

Billie Eilish Everything I wanted

►► PETIT JOURNAL DE LA SEMAINE

✔ Sur France Inter :

le 31 décembre, soirée Techno de minuit à 2H du mat : Mix de Pedro Winter avec SebAstian et MID.

: Mix de Pedro Winter avec SebAstian et MID. Et pour bien commencer l'année : LIVE le 1er janvier à 16H : rediffusion du Concert exceptionnel de Catherine Ringer en octobre dernier au studio 104.

✔ BOLERO - Le refrain du monde : comment la musique de Maurice Ravel est-elle devenue le tourbillon musical du siècle ? Le film documentaire de Anne-Solen Douguet & Damien Cabrespine sera diffusé le 5 janvier 2020 à 18H50 sur Arte et dès aujourd'hui sur Arte.tv

✔ Contes & Histoires dans 32 monuments nationaux jusqu'au 6 janvier. Des spectacles merveilleux, des enquêtes mystérieuses, des lectures de contes fantastiques et des animations accompagnées de musique... sont proposés à Chateaudun, à l'Abbaye du Mont Saint-Michel, sur les remparts de la Cité de Carcassonne, dans les tours de La Rochelle, sur le site mégalithique de Carnac et aussi en Ile de France...

Rachid Taha Minouche

Rencontre avec nos invité.e.s : les inédits de l'émission

► Manu Chao - Minha Galera - raconté par Flavia Coelho

► Pauline Croze - T'es beau - par l'artiste IMANY

► Liza Minelli - Maybe this time - admirée par la comédienne Léa Drucker

► Sonic Youth et l'album Dirty - JC - choisi par l'écrivain Yannick Haenel

Batlik L'art de la défaite

Oxmo Puccino feat. Orelsan Ma life

► Rodolphe Burger présente un instrument étrange : le stylophone

► Les Beatles - I want to hold your hand - Louis Chédid a craqué !

► Electric Electric - Les Bêtes- raconté par l'artiste et metteur en scène Clément Cogitore

► Georges Gurdjieff - Circles - par Alain Kremski : Musique mystique et danse pour Simon Abkarian

Rosalia Yo x Ti Tu x Mi

► Lucio Dalla - L'anno che verra - proposé par Ariane Ascaride, avec cette chanson pour l'année qui vient !

Bon dimanche et Bonnes Fêtes !