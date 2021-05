Emission de randonnée sonore ce soir avec des musiciens qui aiment voyager ! De Marinero à ROSALÍA et Oneothrix Point Never en passant par QuinzeQuinze et Gal Costa, on voyage en Amazônia avec Jean-Michel Jarre et dans la chanson orientale avec Bob Azzam.

« A travers le brouillard » c’est Marinero qui vous guide pour commencer l’émission avec « Through The Fog », un morceau extrait d’un album merveilleux que j’ai découvert cette semaine, où ce musicien mexicano-américain Jess Sylvester alias Marinero fait ses adieux à la ville de San Francisco où il est né et où il a grandi.

Hissez haut ! Santiano ! Il y a tellement de musique inspirée par la baie de San Francisco… je ne vais pas vous faire une spéciale SF ce soir mais plutôt une invitation au voyage avec des musiciens qui nous transportent, dans les nouveautés comme les rééditions, avec des explorateurs comme Jean-Michel Jarre qui sillonne l’Amazonie par le son, à partir de bandes issues d’un musée d’Ethnographie et des photos de Sebastião Salgado (voir la superbe exposition AMAZÔNIA à la Philharmonie de Paris) il y aura un voyage en Polynésie avec les QuinzeQuinze ou encore du côté du Levant avec un certain Bob Azzam.

Voilà, mettez des chaussures confortables, faites vos sacs, on part sur les routes puisque les concerts et les festivals reprennent : (celui de Primavera à Barcelone met la semaine prochaine ses places en vente pour une folle édition 2022) plus proche et confirmé pour cette année : les Nuits Sonores à Lyon, France Inter y sera, en direct le 22 juillet.

Je n’ai pas le temps de vous parler de tous les concerts qu’on va retransmettre dans les prochains mois mais celui-ci tout proche à vous annoncer : une création inédite de -M- (Matthieu Chedid) avec l’Orchestre Philharmonique de Radio France : faire voyager les chansons du Labo M de Mister Mystère ou la Lettre infinie dans une toute autre dimension : ce sera enfin en public depuis le studio 104 de la Maison de la radio et de la musique mardi prochain à 20h.

Allez on prend la route direction le Palais d’argile, celui de Feu! Chatterton... pensez à mettre votre "Ecran Total"

bon voyage

titres diffusés :

Marinero « Fanfare » « Through The Fog »

Feu! Chatterton « Ecran Total »

Oneohtrix Point Never & ROSALÍA « Nothing's Special »

Bob Azzam « Mustapha, chérie je t’aime chérie je t’adore »

Katel (feat. Bonbon Vodou) « Je t’aime déjà »

Jean-Michel Jarre « Amazônia Pt.3 » HISTOIRE Expo Salgado sur Brésil et Amazonie

Gal Costa "Avarandado” feat. Rodrigo Amarante ???

QuinzeQuinze « Le Jeune »

Bacao Rythm & Steel Band « Dirt Off Your Shoulder »

J.Cole & Lil Baby « pride . is. the. devil »

Mansfield Tya « Auf Wiedersehen »

Montparnasse Musique (feat. Mbongwana Star) « Bitumba »