Matthieu Conquet rencontrait Rodolphe Burger dans sa Vallée pour son Festival - chaque année en Octobre - à Sainte-Marie-aux-Mines en Alsace, lieu cher à Jacques Higelin. Retrouvez aussi la Playlist Inter...

Concert hommage à Jacques Higelin au Festival "C'est dans la Vallée" © Radio France / Matthieu Conquet

Bienvenue dans ce rendez-vous musical. Au menu : nouveautés et sons familiers, un livre musical et la rencontre avec Rodolphe Burger et sa Playlist.

Rediffusion de Et je remets le son du 13 octobre 2019

Rencontre avec Rodolphe Burger

Le guitariste de Kat Onoma, fondateur du label Dernière Bande (vous l'avez peut-être entendu aux côtés de Françoise Hardy, Alain Bashung ou Arnaud Rebotini) nous a reçu chez lui en octobre dans le Haut-Rhin : à Sainte-Marie-aux-Mines où il organise le plus grand des petits festivals "C'est dans la Vallée". Ce qu'on peut trouver ici est unique, secret aussi...

▷ Le Festival C'est dans la Vallée

