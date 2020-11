Voir dans la nuit, c'est peut-être la capacité de certain.e.s aujourd'hui. Faites le plein de nouvelles musiques nocturnes ou illuminées avec Loyle Carner, Lala &ce, la jeune Tora, mais aussi Pierre Richard ou Robert Wyatt. Soyez nyctalopes en somme !

« Midnight in Moscow » une perle de 1966 par le Modern Tropical Quintet, un groupe brésilien à retrouver dans cette compilation Mr.Bongo Record Club Vol. 4 qui vient de sortir. Je vous ai déjà parlé des disques venant de ce très bon label anglais Mr. Bongo qui édite ou réédite des albums de reggae, de jazz, de musique brésilienne ou d’Afrique de l’ouest, on voyage, et en première classe s’il vous plait ! avec Mr Bongo.

Pour la petite histoire Mr.Bongo le label a d’abord été un petit magasin de disque à Londres, créé en 1989 par David Buttle, ils étaient d’abord au sous-sol du magasin Daddy Kool Reggae Store dans le quartier de Soho, puis ils ont déménagé plusieurs fois, ouvert une antenne à Tokyo, un autre magasin à Brighton. Pourquoi vous raconter tout ça ? Parce que, à défaut de pouvoir prendre l’avion et y aller tout de suite, vous POUVEZ - et c’est quand même une des rares bonnes nouvelles de ces derniers jours : vous pouvez tourner chez vos libraires et disquaires préférés, près de chez vous, ils sont ouverts à nouveau.

Alors on a commencé avec « Midnight in Moscow = Minuit à Moscou » et ce thème nocturne, vous allez l'entendre, va revenir souvent dans l’émission de ce soir : avec plein de nouveautés comme Tora "jeune reine mystérieuse du R’nB" qui répète « Till I Feel Forever and not just the Night » je vous ferai écouter le collectif quinzequinze, la rappeuse française Lala &ce dont on parle beaucoup, il y aura un très sample de la Sonate au clair de Lune de Beethoven, ou encore Pierre Richard. Oui Pierre Richard que vous entendiez-là, au début, et qui nous parlera du mot "nyctalope". C’est peut-être une bonne définition de l'artiste après tout : celui qui voit dans la nuit…

Allez on commence avec Loyle Carner – et ce morceau-là vient d’entrer en playlist sur Inter...

Liste des titres diffusés :

Modern Tropical Quintet « Midnight in Moscow »

Loyle Carner « Yesterday »

Jean-Louis Murat « L’arc-en-ciel »

extrait de Scotty Moore trio "Have a Guitar Will Travel" pour évoquer le Hors-série du Nouvel Obs « Nos légendes du rock »

Viagra Boys « Ain’t Nice »

Pierre Richard « Nyctalope »

Tora « Call your name »

Guapdad 4000 « Alpha »

Dezron Douglas & Brandee Younger « The Creator Has A Master Plan »

Lala &ce « Dodow&ve »

Melody Gardot « Ninguém, Ninguém » concert avec le Philharmonique de Radio France mercredi 2 dec. 2020 à 20h

quinzequinze « Bolero » nouvel Ep (label S76) concert Trans Musicales en ligne

extrait de film en début d'émission : La Chèvre de Francis Weber (1981)

réédition :

Robert Wyatt « P.L.A. » album « His Great Misses » pour la première fois en vinyle (Domino)