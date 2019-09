L'Artiste, plasticien et cinéaste, met en scène "Les Indes galantes" de Rameau version Krump à l'Opéra Bastille. Il partage sa passion de la musique, des Tinariwen à Purcell en passant par Rihanna. Découvrez aussi les nouveautés de la playlist Inter : Melodie Lauret, Lucas Santtana, ou encore Squid...

Clément Cogitore : " En tant qu'artiste, on arrive à compter sur son intuition..." © Radio France / Matthieu Conquet

Programmation musicale

Michael Kiwanuka You ain't the problem

►►► PETIT JOURNAL DE LA SEMAINE : Histoire d'A, TOUTE la discographie des Rita Mitsouko rééditée cette semaine, un coffret accompagné d'une tournée de Catherine Ringer / Le Festival C'est dans la Vallée, créé par Rodolphe Burger, ce sera du 4 au 6 octobre à Sainte-Marie-aux-Mines. Concert hommage à Jacques Higelin, avec Izia, Areski, Mahut, Erik Truffaz... / Alejandro Jodorowsky, réalisateur et scénariste, vous attend au cinéma le 2 octobre pour voir Psychomagie, un art pour guérir, adapté de son livre. Pour découvrir son oeuvre, rendez-vous à la Cinémathèque qui lui consacre une rétrospective dès demain ► 9 octobre / Nouvel album de Nick Cave and The Bad Seeds ! Il s'appelle ''Ghosteen'', toutes les infos et l'écoute en avant-première mondiale ICI ! / Le collectif féministe et lesbien Barbi(e)turix sort sa première compilation le 4 octobre, extrait en avant-première. Prochaine Soirée Barbi(e)turix : samedi 19 octobre à La Station Gare des Mines, Paris.

IAM Omotesanto

Rencontre avec Clément Cogitore

Artiste, réalisateur, il signe à 36 ans sa première mise en scène pour l’Opéra de Paris, et laquelle : Les Indes Galantes de Jean-Philippe Rameau. La vidéo qu’il avait réalisé en 2017 en forme de battle de hip-hop (avec la chorégraphe Bintou Dembélé) sur la musique des Sauvages de Rameau avait beaucoup fait parler d’elle, et convaincu entre autres le directeur de l’Opéra de Paris - institution qui fête cette année ses 350 ans.

Ces derniers jours Clément Cogitore travaille comme un fou et dort assez peu, pris dans l'incertitude du jeune fondeur de cloche dans Andreï Roublev de Andreï Tarkovski (film de 1966) ; il nous a donné rendez-vous en bas de chez lui dans un bar du Xème arrondissement de Paris…

Tinariwen Cler Achel (2007)

Rihanna Man Down (Live in Hackney Music Festival 2012)

Jean-Philippe Rameau "Les Indes galantes" Forêts paisibles (1735) par le concert d'Astrée, Emmanuelle Haïm, Natalie Dessay, Stéphane Degout

Vitalic Poney Pt I (2005)

Music for a while Henry Purcell (1692) par Yoko Namura et Philippe Jaroussky

Steve Reich Proverb (1995)

► Les Indes Galantes de Jean-Philippe Rameau à l'Opéra de Paris Bastille ► 15 octobre

► L'Expo Clément Cogitore au Musée National Chagall à Nice est prolongée ► 28 octobre

🎧 Nouveautés

Mélodie Lauret Minuit quelque part

Young Thug (feat. Lil Uzi Vert) What's the move

Squid Match bet ► en concert le 1er novembre au Festival Pitchfork

Lucas Santtana (feat. Duda Beat) Meu primeiro amor ► en live dans le NRV du 14 octobre sur Inter

Vagabon Water me down

►► 📖 LIRE | Le LIVRE de la semaine ''Bob Marley, le dernier prophète'', signé Francis Dordor vient de paraître. (GM Editions)

BON DIMANCHE !