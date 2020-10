Vous êtes plutôt "Mauvaise ambiance" ou "retrouvailles" ? Découvertes musicales et changement d'air ce soir avec les Belges Badi et Nicolas Michaux, les nouveautés de la playlist Inter, Lou Doillon, les voix de San Salvador, du poète Martiniquais Gratien Midonet ou encore Danse Musique Rhône-Alpes. Ecoutez, respirez.

« Mauvaise Ambiance » en écoutant ce morceau de Badi cette semaine je me suis dit qu’il correspondait assez bien à l’état d’esprit… Allez on respire, et ne passez pas à côté de cet album de Badi « Trouble Fête » sorti hier tout juste sur le label anglais BBE. Badi le dit, il vient de Bruxelles, via le Congo. D'après lui il aurait du naître à Moscou en 1977 mais un changement de vol en a décidé autrement. A quoi tient une destinée ? En tout cas Badibanga Ndeka alias Badi fait partie des rappeurs à suivre à Bruxelles. Pour son premier album solo il s’est associé au grand DJ centrafricain Boddhi Satva, il parle aussi bien de style, de sape et du créateur Virgil Abloh (directeur artistique Homme de Louis Vuitton) que de questions de visa et d’identité. Un album étonnant, curieux, qui respire et fait changer d’air…

C’est que qu’on va essayer de vous faire entendre dans l’heure qui vient, un autre air, et nous irons dans tous les coins de l’hexagone, et au delà : dans le pays catalan avec Pascal Comelade, en Martinique avec Gratien Midonet, en Corrèze avec San Salvador, il y a même un disque de Danse Musique Rhône-Alpes.

ENFIN surtout des nouveautés de la playlist d’Inter et notamment l’écrivain et chanteur au pili-pili – c’est Gaël Faye - qu’on attend pour un concert Triple Affiche ici sur France Inter on l’espère le 13 novembre prochain. Allez une bouffée d’air frais pour crier au loup (vous verrez il y a plusieurs loups ce soir dans l’émission) avec d’abord cette chanteuse qui nous dit qu’elle fume à la chaine et vide le bar… ca peut-être un programme après tout.

Titres diffusés :

Badi & Boddhi Satva « Mauvaise Ambiance »

Lou Doillon « Claim Me »

San Salvador « Fai Sautar » voir le clip

Nicolas Michaux « Nos retrouvailles »

Pascal Comelade « Dancing Le Momo »

Gaël Faye « Lundi méchant »

Gratien Midonet « Mari Rhont Ouve la Pot »

Fontaines D.C. « I Don’t Belong »

SUUNS « PRAY »

Murman Tsuladze « Abreshumi »

Tame Impala « Is It True »

Danse Musique Rhône-Alpes « Spiritisme et nouvelles technologies »

Classique d'hier (à peine)

Nicolas Jaar « No » (2016)