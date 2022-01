"Choose Life" disait Mark Renton dans Trainspotting. On choisit et on rassemble les albums sélectionnés par nos programmateurs, les Limiñanas, James Blake, Arlo Parks, Damon Albarn et puis on ajoute Khruangbin, Sol Hess & The Boom Boom Doom Revue et une histoire de studio légendaire à Miraval... Go

"Trainspotting" film réalisé par Danny Boyle © Channel Four Films/Noel Gay Motion Picture Company/PolyGram

On commence avec « Flash » (normal me direz-vous un 1er janvier...) c’est le tout premier morceau sur l’album de Bonnie Banane « Sexy Planet » un disque qu’on a beaucoup joué sur inter en 2021, on espère bien la revoir bientôt, en concert ou ailleurs Bonnie Banane.

S’apitoyer peinard sur son sort ou bien écouter les théories fumeuses de son ami Sick Boy : l’extrait que vous entendiez au début d’émission vient de Trainspotting (le film de Danny Boyle, adapté du roman d'Irwin Welsh sorti en 1996) un film où la musique tenait un rôle central (avec la drogue, l’amitié et les trahisons soyons honnêtes). J’espère que la musique sera aussi importante et bénéfique pour vous ce soir.

Au menu :

Les meilleurs albums de l’année 2021 choisis par les programmateurs d’inter (Laurent Garnier et les Limiñanas, Arlo Parks, James Blake, entre autres; je vous ferai écouter d’autres facettes de leurs albums

Des nouveautés toutes fraîches comme le dernier Khruangbin avec Leon Bridges ou encore l’album de Sol Hess & The Boom Boom Doom Revue, un anglais bien entouré du côté de Bordeaux.

Et puis un livre d’archives tourné vers l’avenir qui parle des « Studios de légende : Secrets et Histoires de nos Abbey Road Français » nouvelle édition corrigée et augmentée de ce livre dont je vous avais déjà parlé et qui ressort, au moment où l’on apprend la renaissance prochaine d’un grand studio français, Miraval devenu la propriété de Brad Pitt, je vous raconte tout ça tout à l’heure.

« Choose Life » c’était le mot du début (et aussi de la fin) dans le film Trainspotting, je vous souhaite le même élan de vitalité pour cette nouvelle année 2022.

