C'est une chanson de Nirvana mais surtout un label, Lithium : celui qui en France fit découvrir Dominique A et Diabologum, entre autres. Petit retour sur les années Lithium. Au menu des nouveautés : The Smile, Anadol, Nessbeal ou encore King Hannah. Et un concert de Fontaines D.C. à vous annoncer...

L'auteur-compositeur-interprète Dominique A en 1996. © Getty / Eric CATARINA/STILLS/Gamma-Rapho

On commence avec « The Smoke » une fumée épaisse comme sa ligne de basse pour ce nouveau morceau du groupe The Smile, le trio de Thom Yorke et Jonny Greenwood (Radiohead) avec le batteur Tom Skinner (Sons Of Kemet).

Rien à voir ce nouveau titre avec le précédent The Smile qu’on vous souvent joué ici "You Will Never Work In Television Again". Deux morceaux comme les deux faces d’une même pièce : cet album à venir produit par Nigel Godrich qui devrait sortir dans les mois qui viennent.

The Smile sera en tournée en France (avec Thom Yorke à la basse ? nous verrons bien) à partir du 4 juin à Lille, puis aux Days Off à la Philharmonie de Paris les 6 et 7 juin, aux Nuits de Fourvière à Lyon, à Dijon, Reims et aux arènes de Nîmes enfin, le 11 juillet.

Pourquoi entendiez-vous en début d’émission cet extrait de Vol au-dessus d’un nid de coucou (film de Miloš Forman en 1976) ? : pour vous parler de lithium.

En physique, le lithium c'est simplement l'élément solide le plus léger : un métal mou (dans sa forme pure) gris argenté qui se ternit et s'oxyde au contact de l'air ou de l'eau. Mais l’utilisation médicale du lithium est indiquée dans le traitement de certaines dépressions, des troubles bipolaires, des épisodes maniaques ou encore pour les troubles du sommeil. Une célèbre chanson de Nirvana faisait d’ailleurs référence à ces traitements au lithium.

Lithium c’est tout cela et plus encore : un label qui a eu son importance en France au début des années 90 (notamment chez Bernard Lenoir ici sur cette antenne) et par lequel on a découvert notamment Dominique A. Je vous parlerai des Années Lithium et du très beau numéro du fanzine Langue Pendue.

Le n°11 LES ANNEES LITHIUM est épuisé en ligne mais il reste des exemplaires en magasin (Pop Culture à Paris par exemple) et surtout vous pourrez les trouver aux prochaines soirées organisées par Langue Pendue les 29 avril à Colmar et le 30 avril à Metz.

Vous entendrez ce soir une reprise de "One" la chanson de U2 par leur compatriotes les plus éminents : l'occasion de vous annoncer le prochain concert de Fontaines D.C. pour France Inter ce sera au Bataclan le 12 avril, retransmis en direct de 21h à 22h et présenté par Michka Assayas.

Il y aura aussi du côtés des sorties récentes King Hannah, Nessbeal et la turque Anadol. Autres nouveautés : le nouveau -M-. Et puisqu’on pense au lithium, on parle aussi de batterie forcément et d’énergie : Cat Power et ce nouveau« Pa Pa Power » qui vient d'entrer en playlist.

Titres diffusés :

The Smile : « The Smoke »

Cat Power : « Pa Pa Power »

M : « Dans ta radio »

Anadol : « Ablamın Gözleri »

Nessbeal : « Génération Avirex »

Sébastien Tellier : « Portés par le vent »

Fontaines D.C. : « One » (Apple Music Home Session)

Dominique A : « Mes Lapins » album La Fossette (Lithium, 1992)

Programme : « Demain » album Mon cerveau dans ma bouche (Lithium, 2000)

Jackie Mittoo : « Totally Together » (1971)

Massive Attack : « Karmacoma » (1994)

King Hannah : « All Being Fine »

Animal Triste : « Tell Me How Bad I Am (feat. Peter Hayes)

Mira Calix 50 min Boiler Room DJ Set (2012) (Extrait)