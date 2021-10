30 ans du Black album de Metallica, DARKSIDE, nuit chypriote ou encore Oï Boys en noir brillant : les nouveautés de cette semaine scintillent dans la nuit.

Broyer du noir © Getty / Katsumi Murouchi

Knockout = éliminé ou assommé : on commence avec Noga Erez la musicienne et chanteuse israélienne qui reprend ses propres compositions (celles de son dernier album KIDS) rejouées ici avec des musiciens, LIVE comme on dit, bien vivants, après le confinement. L'album KIDS (Against The Machine) disque deremaniement devrait sortir le 5 novembre prochain.

David Bowie aussi a parfois revisité ses propres chansons sous une forme nouvelle, pour leur redonner une autre chance une autre vie : ainsi « You've Got A Habit Of Leaving » qu’il avait sortie en 1965 – à l’époque sous le nom de Davy Jones - refait surface cette semaine dans une version enregistrée en 2000 avec Mark Plati.

Ne pas en rester là si ca ne marche pas, avancer, refaire, autrement et ne pas broyer du noir ou alors l’utiliser comme un pigment, pour en faire quelque chose : c’est un peu le point commun des musiques de ce soir avec par exemple Oi Boys, duo venu de Metz qui vient de sortir un album cathartique, d’un noir brillant, il y aura le nouveau Alt-J, IDLES et puis je vous parlerai du Black Album celui de Metallica aujourd’hui revisité (30 ans après sa sortie) et sans doute pas dépassé.

« One Never Knows, does one ? » Sait-on jamais, vraiment ?

C’est ce que chantait Billie Holiday poursuivant ainsi : « Then Suddently, life turns out to be a Song » = Et tout d’un coup la vie s’avère être une chanson. A méditer les chansons de ce soir qui broient du noir avec Vladimir Cauchemar qui vient de tourner un clip pour POP UP! dans Radio France, avec son masque de mort et avec Benjamin Epps

Titres diffusés :