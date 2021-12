Peut-on s'intéresser aux nouveautés sans toujours revenir au passé et notamment aux Beatles ? Difficile d'échapper à l'imposante série documentaire Get Back de Peter Jackson. Au menu aussi : Animal Triste, AUSGANG, Anna B Savage, Charlotte Adigéry et la réédition de Majid Soula.

Image extraite du documentaire "The Beatles: Get Back" de Peter Jackson © 2020 Apple LMTD

On commence avec jeune duo Angevin de Scuffles (ca veut dire l’échauffourée, la rixe, la bagarre en anglais) attendus tout à l'heure à 23h place Sainte Anne à Rennes pour les Bars en Trans, et samedi prochain le 11 décembre sur leurs terres à Angers, pour faire entendre leur deuxième EP « Sur le bitume ».

Voilà un tout jeune groupe pour commencer cette émission qui, si elle s’intéresse aux nouveautés, à ce qui vient de sortir, ne perd pas pour autant la mémoire.

Pas comme dans Yesterday de Danny Boyle (sorti en 2019 c’est l’extrait que vous entendez en début d’émission) ce film où le jeune héros se réveille dans un monde où personne, sauf lui, n’a jamais entendu parler des Beatles. Et comme lui connaît les paroles et sait un peu jouer de la guitare, il va bientôt tirer profit de la situation…

Enfin pour mémoire c’est surtout le scénariste du film qui semble avoir tiré profit d’une B.D française, parue quelques années plus tôt : une histoire signée David Blot qui s’appelait elle aussi Yesterday et qui racontait l’histoire d’un jeune homme qui, se retrouvant propulsé en 1960, va chanter le répertoire des Beatles qui n'existent par encore... Comble du hasard, la petite amie du héros s’appelle Ellie, dans la BD mais aussi dans le film.

Vous me direz pour une histoire de plagiat des Beatles, c’est de la mise en abyme de première classe…

En tout cas on ne risque pas d’oublier les Beatles en ce moment avec l’imposante série documentaire «Get Back» que vient de réaliser Peter Jackson, proposée sur une plateforme (Disney +) depuis le week-end dernier. Presque 8 heures d’archives inédites hallucinantes, je vous parlerai tout à l’heure de ce « Get Back » fascinant en tout point.

Côté nouveautés, vous entendrez en fin d’émission un remix dont le son devrait vous emporter assez loin : Sutja Gutierrez remixé par Tim Paris.

Avant cela je vous réserve une version inédite d’un classique de Rodolphe Burger avec la voix de Christophe. Il y a aussi un invité de choc, bien vivant lui, c'est Peter Hayes (de Black Rebel Motorcycle Club) dans le tout nouveau titre d’Animal Triste qui vient tout juste d’entrer en playlist.

Je vous ferai écouter une certaine Anna B Savage à la voix plus que troublante (je n’avais pas entendu ca je pense depuis Anthony & The Johnsons) vous verrez bien, en attendant on enchaine les morceaux suivants, enfin on ramasse les morceaux plutôt : « Pick Up The Pieces » General Elecktriks.

Enfin une réédition étonnante à découvrir : celle d’un certain Majid Soula chez Habibi Funk ( ca sort la semaine prochaine).

Décidément "Get Back" : revenir, récupérer, on n'en sort pas.

Titres diffusés :