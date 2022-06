Voyages sans dangers ce soir en Espagne, France, Israël ou au dessus du Belize avec les nouveaux morceaux de La Femme, Noga Erez, Lomepal, Phoenix... Un quart d'heure électrique avec Thee Oh Sees, Party Dozen et Aiko el grupo et surtout un souvenir d' Amy Winehouse à Glastonbury

La chanteuse, auteur-compositrice-interprète et guitariste Amy Winehouse © Getty / Dave Bjerke/NBCU Photo Bank/NBCUniversal

« Sacate La » ou sors-là en espagnol. Faut-il vous traduire tous les sens possibles de cette nouvelle chanson de La Femme ? Je vous laisse trouver.

Voilà en tout cas une des bonnes surprises de la semaine : ce nouveau ’sencillo’ (nouveau simple - single) de La Femme. Vous me direz, si vous suivez de près le groupe de Biarritz ce n’est pas la première fois qu’ils chantent en espagnol il y avait eu « Le Jardin » déjà : « esperes nada de la vida » disait le refrain.

Vous entendrez plein d’autres nouveautés ce soir à commencer par le nouveau Lomepal sorti hier. La tournée de LOMEPAL en juillet est déjà quasi complète partout : au Théâtre Antique de Vaison la Romaine, à Sète, à Bayonne, Arles et Vienne.

Puisque je vous parle d’arène vous entendrez un Toro vers la fin de l’émission celui du très jeune groupe espagnol Aiko El Grupo. Il y a aura nouveau titre de l’israélienne Noga Erez (toujours étonnante) un rappeur qui aime le vin nature, du rock qui sonne très fort (Thee Oh Sees, Party Dozen) et un passage mémorable au festival de Glastonbury en 2007 avec Amy Winehouse.

"We only said goodbye with words I died a hundred times. You go back to her and I go back to..."

En 2017 Amy Winehouse a joué deux fois dans la même journée sur la scène Jazz World Stage et sur la grande scène Pyramide ce qui dit bien à quel point elle était attendue cette année-là (et peut-être surexploitée déjà) avec le succès immense de son deuxième album.

Vous aurez reconnu sans doute en début d’émission la voix de Coluche dans Banzaï (film de Claude Zidi,1983) – son personnage travaille pour une compagnie d'assistance spécialisée dans l'aide aux voyageurs français à l'étranger, et il a une phobie de l'avion mais il n'en dit rien, ce qui aura une incidence sur la suite.

Cette phobie de l’avion ils auraient pu eux la développer après un vol plein de turbulences au-dessus des montagnes du Belize, à bord d'un petit coucou où le pilote répétait en boucle "Alpha Zulu, Alpha Zulu" ils en ont fait une chanson sortie hier : Alpha Zulu le nouveau morceau de PHOENIX.

C’est l’autre retour inattendu de la semaine – leur premier morceau inédit de PHOENIX depuis deux ans, dévoilé mercredi quelques heures avant leur retour sur scène à Nîmes, ils sont ce soir à We Love Green, Phoenix qui renait toujours et de manière inattendue vous allez l'entendre : Alpha Zulu

Titres diffusés :

La Femme « Sacate La »

Phoenix « Alpha Zulu »

Fishbach « De l’instinct »

Lomepal « Tee »

Noga Erez « Nails »

Clovis & Camoflauge Monk « Les Jeunes »

Amy Winehouse « Back To Black » (Live at Glastonbury 2007)

Amy Winehouse « Monkey Man » (Live at Glastonbury 2007)

Oumou Sangaré « Wassulu Don »

Roseaux & Anna Majidson « I Should Have Known (1999 Remix) »

Thee Oh Sees « Funeral Solution »

Party Dozen « The Worker »

Aiko el grupo « Toro »

The Chemical Brothers « I Love Techno (Alt Mix / 4/10/96) »