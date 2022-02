Liberté et à tout âge ce soir avec Noga Erez, Sébastien Tellier, Ibeyi & Pa Salieu ou encore Kae Tempest. On parlera aussi du retour de Mary J. Blige et du catalogue de Neil Young, toujours en liberté.

L'auteur-compositeur, chanteur et guitariste Neil Young © Getty / C Flanigan/FilmMagic

L’industrie chéri : c’est Noga Erez qui vient de signer cette reprise de Lil Nas X et Jack Harlow Industry baby. Je vous avais déjà parlé de cette musicienne et chanteuse israélienne, exceptionnelle sur scène comme au disque, capable de faire sonner un titre récent (ce morceau de Lil Nas X) comme si c’était déjà un classique. Paradoxe : les machines et les sons synthétiques d’origine sont ici remplacés par d’archaïques instruments à vent ou à cordes, la voix de Noga Erez et sa section de cuivres redonnent une autre vie à la chanson de Lil Nas X.

Allez écouter Kids (against The Machine) de Noga Erez (qui collabore avec Ori Russo), vous verrez que la qualité des musiciens des arrangements aujourd’hui n’a rien à envier à celle des anciens.

Jeunes ou vieux, tout le monde devrait fuir l’enlisement, le ronron, l’ennui, comme dans l’extrait que vous entendiez (en début d’émission) avec Jean Gabin dans Un Singe en Hiver (film de Henri Verneuil (1962).

« Je n’ai pas eu ma ration d’imprévu et j’en redemande ! »

C’est un peu ce que nous disent les morceaux choisis de ce soir : comment faire lâcher la bride.

Il y aura le nouveau Kae Tempest, la poétesse anglaise qui change de nom (et de son), il y aura un hymne à la lenteur (version house) par Lieutenant Nicholson, le nouveau Eels, la découverte d'une voix singulière One-Eared Boy, ou encore La Femme.

Et puis je vous parlerai plus en détail du retour de Mary J. Blige, ou encore de la nouvelle ruade de Neil Young qui, à 76 ans « cancel » Spotify.

L'occasion de vous faire écouter un extrait d'un album récents, Le Noise (2010) Neil Young sauvage, en liberté.

Enfin pour suivre -je vous en avais passé un extrait samedi dernier- il est sorti hier, le nouvel EP de Sébastien Tellier. Et cette nouvelle chanson vient d’entrer dans la playlist de France inter, du pur Tellier, jamais bridé lui non plus : Portés par le vent.

Titres diffusés :