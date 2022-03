Et si les mots avaient le poids de la fumée ? Revue de chansons lourdes de sens ce soir avec Cypress Hill, Bon Voyage Organisation, FKA Twigs et Stromae. Une histoire autour de "Dry" le premier album de P.J. Harvey, et le fumant "Smoke" du groupe The Smile.

Cypress Hill reçoivent le Lifetime Achievement Award le 12 octobre 2019 à Las Vegas, Nevada. © Getty / Denise Truscello/WireImage

Open Ya Mind vous l’aurez compris Cypress Hill avance toujours entouré du même nuage de fumée… Le groupe de rap latino Californien qui annonçait avec la sortie de ce titre un nouvel album (le 10ème en 30 ans de carrière) album qui sortira dans deux semaines, le bien nommé Back in Black, oui comme AC/DC.

Vous entendiez en début d’émission un extrait du film Smoke adapté au cinéma en 1995 à partir du scénario de Paul Huster, on y voyait au début du film cette belle séquence où le personnage de l’écrivain (interprété par John Hurt), raconte dans une boutique de tabac de Brooklyn (tenue par Harvey Keitel) cette anecdote sur le poids de la fumée. Bon prétexte pour écouter The Smoke le très bon titre de The Smile.

Il n’est pas question de vous parler de fumée de toute sorte mais du poids des choses ce soir, et pourquoi pas du poids des chansons, vous verrez que celle-ci semblaient peser littéralement sur les épaules de P.J. Harvey quand elle a jouée pour la première fois ses chansons à la radio pour John Peel. Et oui cela fait tout juste 30 ans que le premier album de P.J. Harvey DRY est sorti, et comme un petit livre de Guillaume Belhomme est consacré à l’album c’était une bonne raison pour revenir à Polly Jean Harvey.

Je vous parlerai aussi du poids de la jalousie ou des regrets dans les nouveaux morceaux de chanteuse Malienne Oumou Sangaré, il y aura aussi les anglaises de Wet Leg, la légèreté et l'élégance de Bon Voyage Organisation, l’insaisissable FKA Twigs (moins légère que son nom ne l’indique) et puis, comment l’éviter : Stromae.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Son album Multitude est sorti hier, c’est la grosse sortie de cette semaine et lui aussi vit avec le poids des mots, des pensées qui pèsent comme un couvercle sur l’horizon, vous l’avez déjà entendu sans doute déjà ce morceau « l’Enfer ».

Mais saviez-vous que c’est le chœur d’Orenda, un choeur Bulgare de Paris qui accompagne ici Stromae ? l’Enfer.

Titres diffusés :