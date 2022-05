Sans délai mais plein de delay, des nouveautés qui résonnent avec le passé : de Pusha T à Floating Points en passant par Arlo Parks, Miel de Montagne ou Oliver Sim. Taulard revient dans la plaine et Leyla McCalla aux échos de Radio Haïti. Deux histoires enfin qui ricochent : Tim Maia et Moondog.

« Just So You Remember » : n’oubliez jamais à qui vous avez à faire.

L’ancien rappeur de Clipse est de retour et Pusha T ne cache rien de son passé ni ses obsessions dans ce nouvel album « It’s Almost Dry » où il ne parle quasiment que de drogues et de trafic, des leçons morales qu’il en tire. Un disque chargé de souvenirs et d’échos, dans ce qu’il raconte mais aussi dans les productions (signées Pharrell Williams et Kanye West), pleines de souvenirs de vieux morceaux des années 70. On reconnait Donny Hattaway, Jerry Buttler et surtout ce morceau que samplait déjà DJ Shadow : « Six Day War » de Colonel Bagshot (1971).

Echo encore comme dans la voix de Benoît Poelvoorde, c'est l'extrait du film C’est arrivé près de chez vous (Rémy Belvaux, André Bonzel et Benoît Poelvoorde, 1992) que vous entendez en début d'émission.

Quelle mémoire est-ce qu’on se fabrique avec la musique, comment on la détourne, à quel point certaines ou certains artistes jouent (consciemment ou non) avec nos souvenirs ? On a parfois l’impression d’entrer dans une chambre d’échos à l’écoute des nouveautés.

Côté nouveautés ce soir vous entendrez les nouveaux morceaux d’Arlo Parks, Miel de Montagne, le rappeur ISHA qui se rêve en réincarnation de Notorious B.I.G, Leyla McCalla (qui elle aussi a mis plein d’échos venus de Radio Haïti dans sa musique). Il y aura aussi Taulard dont on aime les textes et le son, bref plein de nouveautés.

Je vous parlerai aussi de Moondog qui sera bientôt joué et célébré à Lyon. Et plus particulièrement autour de son album Har’t Songs (paru en 1978) le seul où il chante. En plus de deux pianistes dont Vanessa Wagner, de percussions trimba plusieurs chanteurs seront réunis avec Olivier Mellano dont Borja Flames, John Greaves et Bertrand Belin et tenez il se trouve qu'on a un extrait à vous faire écouter - juste pour vous...

Looking For Har’t Songs hommage à Moondog : samedi 14 mai 2022 à l’Opéra de Lyon. Il y a aura aussi une création, un récital (au piano) et une conférence.

On replonge dans le son et les souvenirs par échos avec le bassiste et chanteur de The XX : Oliver Sim qui nous dit ceci dans « Romance With a Memory » :

Le manque d’un baiser a fait plus de ravages qu’un millier, il s’agit moins de toi que d’une romance avec le souvenir.

Voilà qui résonne.

Titres diffusés :