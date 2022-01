Comme Alice au pays des merveilles ou Neo dans la Matrice, on part à la poursuite du White Rabbit de Jefferson Airplane. Avec d'abord les nouveautés de la semaine : The Weeknd, Laurent Bardainne & Tigre d’Eau Douce, The Smile (Thom Yorke), Caetano Veloso ou encore Endless Boogie et Moonchild Sanelly

"Matrix Resurrections" film écrit et réalisé par Les Wachowski (2021) © Warner Bros. Entertainment Inc. and Village Roadshow Films (BVI) Limited

Tout commence avec King Gizzard & The Lizard Wizard remixés ici par Scientist. Il fallait bien un scientifique éminent pour ouvrir cette émission… Le jamaïcain Scientist qu’on retrouve dans le prochain album de remixes des australiens King Gizzard qui sortira le 21 janvier.

L’album s’appelle "Butterfly 3001" et l’on voit sur la couverture jaune des papillons, bleus et rouges. Bleu ou rouge : comme les pilules que propose Morpheus dans le film Matrix (1999 de Lana Wachowski et Lilly Wachowski, c’est de là que vient l’extrait de film que vous entendez en début d’émission).

Pourquoi je vous parle de Matrix ? D’abord parce que le dernier épisode ou la résolution de la saga Matrix Résurrections vient de sortir en salles. Je vous encourage à le voir, c’est à mon sens le plus réussi depuis le premier volet, plus meta que jamais, avec une réflexion intéressante sur ce qui est binaire et ne l'est pas. Et parce que la série de film a toujours été accompagnée de musiques particulièrement fortes (on en écoutera deux ce soir) et que son traitement sonore même, en plus des images, a lui aussi été un moment particulier dans l’histoire récente du cinéma.

Et puis, en ce début de nouvelle année, je nous trouve un peu dans l’état du héros Neo dans ce dernier volet : on a un peu vieilli et, à écouter la radio, on ne sait pas toujours si on rêve ou si c'est la réalité. Qu’est-ce qui se cache derrière ce lapin blanc ce White Rabbit que pourchasse Neo comme Alice au Pays des merveilles ?

Une espérance est-elle possible en dehors de la Matrice ?

Peut-être que les musiques de ce soir permettront d’y répondre : je vous ferai écouter le nouvel album de The Weeknd (sorti hier avec un portrait en coup de vieux sur la couverture), vous aurez le sourire je pense avec The Smile (sorti aussi cette semaine) le nouveau groupe de Thom Yorke et Jonny Greenwood (Radiohead), il y aura enfin le dernier Caetano Veloso, la légende brésilienne qui, comme Keanu Reeves, ne semble jamais vieillir vraiment.

On repart avec un « Oiseau » de paradis c’est celui de Laurent Bardainne & son Tigre d’Eau Douce qui s’apprête à sortir « Hymne au Soleil » nouvel album lumineux donc qui paraîtra à la fin du mois. Et déjà dans la playlist d’inter ce morceau superbe qui laisse rêveur : « Oiseau » toutes ailes déployées et la voix de Bertrand Belin.

Petit focus sur White Rabbit (1967) et Matrix

Matrix et cette chanson de Jefferson Airplane : pourquoi ? D’abord parce qu’on l’entend dans ce dernier volet Matrix Résurrections, à un moment où Thomas Anderson (Neo) commence à douter de ce qui est vrai et de ce qui ne l’est pas, le morceau est à ce moment-là bouclé comme un effet de « déjà-vu » avec des échos… usage plutôt malin.

Et puis cette chanson écrite par la chanteuse Grace Slick dans le deuxième album de Jefferson Airplane (Surrealistic Pillow 1967), parle du lapin blanc de Lewis Carroll. Pour évoquer à la fois ses rêves mais aussi les drogues. Ce "Feed Your Head" répété au final en fera vriller plus d'un.

Alice au pays des Merveilles livre devenu un mythe, une boite dans laquelle tout le monde est venu piocher, de Serge Gainsbourg aux Mangas (One Piece par exemple) jusqu’à Matrix.

Hasard ou coïncidence, le nom du club de San Francisco où Jefferson Airplane a souvent joué entre 1965-70, c’était justement The Matrix et il s’appelle aujourd’hui le White Rabbit. Welcome to the Matrix.

Titres diffusés