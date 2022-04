Avec la nuit pour complice découvrez les nouveautés musicales de la semaine. De Youssoupha à la jeune ELOI, du rock de Jon Spencer aux Black Keys en passant par Suicide et Toro y Moi. Lisez aussi, en l'écoutant encore, ce portrait peint nuancé de Prince, icône nocturne.

L'auteur-compositeur-interprète Prince en 1980 © Getty / Leni Sinclair

On commence avec « Junk Man » Jon Spencer & the HITmakers. Jon Spencer vous avez probablement entendu son nom ou ses sons au cours de ces 20 dernières années, héraut du garage-rock bien avant l’avènement des Strokes.

Jon Spencer toujours saillant, ici non pas avec son groupe Blues Explosion mais de The HITmakers (il joue notamment avec Bob Bert de Sonic Youth) pour cet album réjouissant « Spencer Get it Lit » (Bronzerat Records) plein de guitare fuzz, de gras de synthé… La fée électricité accompagne toujours Jon Spencer, avec quelques cheveux gris un blouson en cuir.

Pourquoi entendez-vous en début d’émission un extrait du film Un prince à New York de John Landis (1988) ? Parce qu’il sera question de princes du rock, de prétendants au trône, de prince déchu aussi et de Prince tout court. Ceci à l’occasion de la publication cette semaine d’un beau petit livre (violet, forcément) consacré au compositeur et guitariste de génie ; portrait signé d’un peintre, Gerald Petit. Prince aux éditions Les Pérégrines, collections Icônes (16€)

C’est le portrait d’un homme qui ne dormait jamais puisqu’il consacrait ses jours et surtout ses nuits, toutes les nuits, à une œuvre singulière. C’est aussi le récit d’un artiste, conscient très jeune de son destin, qui créera un projet musical et artistique sans équivalent, ni dans les musiques classiques ou savantes, ni dans l’histoire du rock.

(présentation de l'éditeur)

Je doute, ô Grecs, qu'on puisse faire le récit de mes exploits, quoique vous les connaissiez, car je les ai faits sans témoins, avec les ténèbres de la nuit pour complice

(Leonard de Vinci, paraphrasant Les Métamorphoses d'Ovide, citation choisie en Ouverture du livre)

Je vous parlerai aussi de nouvelles voix à écouter seul, chez soi la nuit, comme Eloi ou Toro y Moi. Il sera aussi question de la première compilation consacrée à Suicide, du retour des Black Keys…

Et puisqu’on parlera aussi bien sûr de talents sur scène, de concerts, aussi je vous rappelle le concert des Fontaines D.C. à suivre mardi prochain en direct depuis le Bataclan, concert qui sera présenté par Michka Assayas mardi de 21h-22h.

Celui qui vient maintenant est le fils d’un roi (comme il l’a chanté) Youssoupha : fils d’un seigneur de la rumba congolaise, Tabu Ley. Le rappeur Youssoupha revient avec un album chargé d’afrofuturisme « Neptune Terminus (Origines) » et le premier titre de ce disque qui vient d'entrer en playlist sur France inter, c'est celui-ci : Amapiano.

