Voulez-vous danser un mambo ou battre la tête en souvenir du grunge ? Nirvana et l'Orquesta Akokán sont là ce soir. Mais aussi les nouveaux Lil Nas X, Yelli Yelli et Gaël Faye. De quoi lire, rêver, tourner sans fin dans les musiques choisies ici. Alors : on danse ?

Le Big band Orquesta Akokán en concert pendant le festival "La Mar de Músicas", le 21 juillet 2019 à à Carthagène (Espagne). © Maxppp / Marcial Guillén/EFE/Newscom

Vous écoutez et vous dansez j’espère au rythme de l’Orquesta Akokán, formation américano-cubaine apparue il y a trois ans, autour du chanteur José ‘Pepito’ Gómez et du producteur Jacob Plasse, leur nouvel album sortira dans deux semaines le 22 octobre (chez les new yorkais Daptones Records).

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Est-ce encore le retour du mambo ? Ce genre, cette danse qui avaient tout emporté dans les années 50 ne cesse de revenir et son exotisme se sentait encore dans les samples d’Yma Sumac qu’utilisaient les Black Eyed Peas.

C’est Brigitte Bardot que vous entendez en début d’émission dans « Voulez-vous danser avec moi ? » film de Michel Boisrond (1959) où l’on croisait Serge Gainsbourg pour sa première apparition au cinéma. La danse n’était je crois qu’un prétexte pour le personnage de Virginie qu’incarne Brigitte Bardot dans une comédie légère mêlée d’enquête policière, mais quelle danse entre Brigitte Bardot et l’autre professeur qui roule des yeux, un certain Dario Moreno. Vous irez voir par vous-même :

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

De la danse solo, des portés, des pas-de-deux, des pas de côtés, il y aura tout cela dans les musiques et les nouveautés de ce soir : il y a aura même du headbanging avec une histoire du grunge à travers le beau livre de Charlotte BLUM "Grunge : une jeunesse éternelle" (ed. EPA) qui vient de paraître. Je vous promets une danse orientale avec Yelli Yelli, un séjour au Japon avec Golden Bug qui invite Narumi Omori, et un rock noir qui se danse jusqu’au bout des forces avec Nick Cave (annoncé au prochain festival de Rock en Seine avec The Bad Seeds).

On reprend la danse avec celui qui se ballade très haut dans les charts avec son premier album MONTERO, qui fait un carton (et ses clips très provocateurs, assez réussis et drôles au passage). Il est le premier poids lourd du rap à revendiquer son homosexualité, il a une voix très singulière un verbe presque métallique : c’est Lil Nas X "rappeur multidimensionnel" selon ses mots, Lil Nas X a visiblement le goût du braggadocio dans ce morceau INDUSTRY BABY. Le braggadocio ce n'est pas un geste italien ca veut dire en anglais : l'arrogance, la vantardise, la fanfaronnade.

Bonne danse à tous et à toutes !

Titres diffusés :