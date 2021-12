Etes-vous comme Garance dans les "Enfants du paradis" ? Ici on aime tous les genres en tous cas : d'un classique Stax à Jarv...Is en passant par Squid, Lil Nas X, un requiem détourné et les fabuleuses mémoires de Mickey Baker

Le guitariste Mickey Baker sur scène, France, 1965. © Getty / Gilles Petard/Redferns

Sam & Dave « I Thank You » classique soul produit par Isaac Hayes et enregistré dans les studios Stax en 1968…

Pourquoi je commence par un vieux titre et pas une nouveauté ? Pour le plaisir d'abord et surtout pour vous encourager à aller voir le formidable documentaire d’Hugo Sobelman « Soul Kids » qui parle de la Stax Music Academy aujourd’hui à Memphis. Et c’est assez extraordinaire ce qui s’y passe, ce qui s’y dit, en terme d’engagement civique et moral au travers de la musique, de ce label et de son histoire.

Funk, soul, gospel d’autrefois ou rap d’aujourd’hui : on peut tout aimer, c’est ce qui est enseigné à la Stax Academy, à condition d’y trouver du sens, et d’y mettre un peu de son âme.

J’espère que vous en trouverez du sens dans les musiques de ce soir ou au moins des raisons de vibrer, de danser… il sera question de quelqu’un qui n’aimait pas tout de monde (et il n’avait pas tort vu son parcours et sa vie incroyable) un certain Mickey Baker, musicien d’exception. Je vous parlerai de ses mémoires "Alone" qui vient de paraître (Ed. Seguier)

On a beaucoup parlé –et c’est bien normal- de l’entrée de Joséphine Baker au Panthéon, mais connaissez-vous Mickey Baker ?

Qui lui aussi mérite sa place dans le panthéon de la musique. Bertrand Burgalat la patron du label Tricatel nous a longtemps parlé de lui, mais on avait assez peu d’informations jusque-là, en dehors d’une discographie éparse et d’anecdotes de connaisseurs. Faute réparée avec ces mémoires qui viennent de paraître en aux Editions Séguier (grâce soit rendue au traducteur comme à Bertrand Burgalat qui a fait passer ce manuscrit). Mickey Baker porte beau sur la pochette de couverture, photo en noir et blanc prise en 1949 avec sa Gibson noire fétiche.

Il y a aura aussi ce soir le tout nouveau SQUID, les anglais qui reviennent avec une reprise vraiment étonnante, mais aussi une version d’Etienne Daho (Il ne dira pas - Remixed & Vampered EP) que je pense vous n’avez jamais entendue, un requiem de Mozart détourné très, mais alors très loin, version shatta, et on finira avec un remix de Jarvis Cocker qui sera bientôt en concert sur France inter !

Accrochez vous et comme Garance dans Les Enfants du Paradis (film de Marcel Carné 1945 - extrait en début d'émission) essayez d’aimer tout le monde, enfin ceux que vous pouvez au moins… Comme Joy Crookes par exemple, qui s’adresse sans rancune à son ex : « When You Were Mine »

Titres diffusés :