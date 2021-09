Cascades de sons, musiques d'auteur ou grand public au menu des nouveautés musicales : Drake, Sopico, Chubby & The Gang, Arthur H. Mais aussi un mix de Jungle et deux livres très sonores, dont un qui fait BoomBass...

Cassius - "Action" ft. Cat Power, Mike D © Capture d'écran/YouTube/Site officiel de Cassius

Action ! Oui c'est un peu corsé pour commencer… Mais je n’allais pas vous laisser vous endormir tout de même (rassurez-vous il y a aura aussi des douceurs par la suite)…

Chubby and The Gang, cinq jeunes anglais qui explosent en ce moment ; une fille à la basse et 4 garçons dont un chanteur aux gros bras tatoués nommé Charlie Manning Walker, c’est lui qui écrit les paroles. Chubby and The Gang viennent de publier leur deuxième album et c’est une petit bombe, pub-rock, punk (avec des accents d'AC/DC à la guitare parfois) et si vous allez écouter le reste de l’album il y a aussi une ballade, assez émouvante, inattendue de leur part où le robuste Charlie Manning Walker fend l’armure soudainement, la voix presque flottante.

C’est fou ces gens qui ont l’art d’aller là où l’on ne les attend pas, et qui pourtant, dans l’abandon, le saut vers l’inconnu vont trouver LEUR place.

Un peu comme Belmondo (que vous entendiez en début d’émission dans un extrait de Flic ou Voyou) qui aura été aussi à l’aise chez Jean-Luc Godard que dans les films d’action des années 80.

Ce soir parmi les nouveautés musicales, et celles de playlist, il y aura des disques d’auteur, des disques grand public, des cascades (de sons) et même deux livres plein de musique (dont un premier roman de la rentrée) celui de Julia Pialat « Quand la Ville s’éteint » (ed. JC Lattès) qui m'a fait penser à ce morceau du 113 produit par Dj Mehdi "Tonton du bled" (sur un sample de l'Oranais Ahmed Wahby).

Mais on commence par l’actualité avec LE gros album sorti vendredi dernier : celui de Drake – Certified Lover Boy, qui joue à la fois la carte peine de cœurs sur des samples de soul et celle du rap plus direct.

Et puis juste après, une nouvelle voix à suivre : SOPICO. « La fusion entre Nirvana et le Wu-Tang » comme il le dit dans son morceau.

A tout seigneur tout honneur : DRAKE vous allez voir que c’est plutôt la facette rappeur mordant qu’on a choisi ici : "No Friends In The Industry".

Enfin après les rencontres étonnantes entre Laurent Garnier et The Limiñanas, bientôt en concert sur inter, puis Lady Gaga & Tony Bennet et un mix des anglais de Jungle je vous parlerai d'un aigle à deux têtes : CASSIUS dont l'aventure est racontée par Hubert Blanc-Francard BOOM BASS, Une histoire de la French Touch (Ed. Leo Scheer)

ACTION !

