Rien ne se perd, rien ne se crée : tout se transforme ce soir. De Rosalía à Lou Reed en passant par l'indienne Lata Mangeshkar et les mutations de la rumba congolaise à Kinshasa. Avec aussi : Ibeyi, Golden Bug, Laurent Bardainne, la Chica et un hommage à Syl Johnson.

L'auteure-compositrice-interprète Rosalía en concert à Madrid. © Getty / Ricardo Rubio/Europa Press

« Je me transforme » c’est Rosalía qui le dit et le répète dans ce nouveau titre SAOKO :

« Comme le ciel change entre le jour et la nuit, comme le cheval qui entre dans Troie, je me transforme : comme un papillon, une drag queen, comme la pluie en étoiles, je me contredis aussi »

Ce reggaeton sera le premier titre de son prochain album (on vous fait régulièrement entendre sur inter son autre morceau "LA FAMA" en duo avec The Weeknd).

Ici Rosalía semble répondre aux accusations d'appropriation culturelle qui lui sont faites de l’autre côté de l’Atlantique : cette espagnole de la région de Barcelone qui fait du flamenco (déjà) et qui s'immisce désormais dans tous les genres musicaux latino-américains, et bien voilà qu’elle répond, sans perdre son sens des mots et de la provocation.

Le nouvel album de Rosalía s’appelle « Motomami » sortie prévue pour le 18 mars 2022.

Se transformer c’est sans doute une qualité, ou une nécessité commune chez les artistes et les musiques qu’on entendra ce soir entre les sœurs Ibeyi (dont le nouveau morceau est sorti hier - sur le thème de sororité, du double) il sera question d’un serpent qui voudrait se transformer en oiseau (chez le Tigre d’eau douce de Laurent Bardainne), et puis je vous parlerai des mutations musicales à Kinshasa.

La Rumba congolaise, inscrite au patrimoine immatériel de l’UNESCO depuis 2021, survit, se réinvente et se transforme : on le voit dans plusieurs films documentaires présentés jusqu'au 20 février au prochain FAME Festival : The Rumba Kings d’Alan Brain (2021), Rumba Rules, nouvelles généalogies de David N. Bernatchez et Sammy Baloji (2020) et enfin Bakolo Music International film Belge de Tom Vantorre et Benjamin Viré (2021).

Vous entendrez enfin comment une musique de Bollywood, celle d’un rossignol indien, Lata Mangeshkar (décédée il y a quelques jours à l'âge de 92 ans) s’est transformée en tube toxique de Britney Spears…

Ce sera pour la fin restez avec nous sur inter, beaucoup de nouveautés et des histoires qui résonnent... En musique comme dans la célèbre formule attribuée Lavoisier : « Rien ne perd, rien ne se crée : tout se transforme »

A noter pendant le FAME Festival : Table Ronde (samedi 19 février 18h15): "Quand la Rumba congolaise fait vibrer le cinéma" à la Gaîté Lyrique

Titres diffusés :