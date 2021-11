Comment résonne encore Led Zeppelin IV 50 ans après sa sortie ? Et il est comment le nouveau ROSALÍA et The Weeknd ? Et le Silk Sonic de Bruno Mars, Anderson. Paak ? Vous saurez tout sur ces nouveautés et aussi Léonie Pernet, Mac Miller, Dowdelin et Howe Gelb,.. du beau monde dans l'escalier.

Le groupe Led Zeppelin © Getty / GAB Archive/Redferns

On commence avec Howe Gelb & The Colorist Orchestra « Counting On » de quoi vous envoûter pour ce début d’émission.

Cet américain très particulier Howe Gelb sera demain soir à 20h à l'Opéra de Lyon, salle de l’opéra underground dans le cadre d'une carte blanche alléchante proposée par Bertrand Belin et La Féline qui pendant 8 jours (ça commence ce soir) proposent une sélection de concerts, de découvertes et de rencontres assez passionnantes.

Howe Gelb a choisi de rencontrer ici les musiciens Flamands du Colorist Orchestra (leur album Not On The Map qui vient de sortir est superbe). La rencontre du disque se prolonge sur scène pour quelques concerts et uniquement à Lyon pour la France.

Une occasion unique qui s’oppose bien à une répétition, une boucle dont on ne veut plus.

Vous entendiez en début d’émission un extrait du film « Wayne's World » (de Penelope Spheeris 1992) avec ce personnage de looser sympathique créé par Mike Myers. Dans le film, Wayne convoite une stratocaster blanche dans un magasin de guitare, et alors qu’il demande pour la énième fois de l’essayer, le vendeur lui signifie qu’il est interdit de jouer le solo de « Stairway to Heaven ». Il indique même un panneau « NO Stairway To Heaven ». Je ne sais pas si jamais des vendeurs ont réellement déjà fait cela mais, comme toujours, il y a une part de vérité profonde dans le gag.

Certains morceaux deviennent si emblématiques qu’ils sont à la fois des étendards, des buts à atteindre, des modèles de technique et de réussite artistique mais aussi des rengaines tellement usées qu’on ne peut plus les supporter, ni littéralement les entendre. Un peu comme la Lettre à Elise de Chopin pour le piano.

Stairway To Heaven, le grand morceau de bravoure de Led Zeppelin a sans doute porté leur album Led Zeppelin IV au sommet des ventes de rock depuis sa sortie en 1971. 50 ans plus tard (c’est l’anniversaire cette semaine) force est de reconnaître que ce Led Zeppelin IV n’a pas vraiment souffert du temps qui passe que l’album résonne encore, je vous en parlerai tout à l’heure.

En attendant faites le plein de nouveautés, de sorties récentes, tout genre confondus : il y aura le nouveau Silk Sonic (Bruno Mars et Anderson. Paak sorti hier) un inédit très chanté du regretté Mac Miller, le nouveau Léonie Pernet, une reprise très déglinguée de Jacques Dutronc par Les Soucoupes Violentes…

Enfin avant de vous parler de Berlin et du club Tresor (club et label historique qui fête ses 30 ans) un hommage à Margo Guryan disparue cette semaine.

Mais on repart avec la grosse sortie (surprise c’est sorti hier et il cumule déjà les millions de vues) le duo ROSALÍA et The Weeknd :"La Fama" réflexion hollywoodienne sur la célébrité :

« C’est un mauvais amant que le succès. Je peux coucher avec si je veux, mais jamais je ne l’épouserai »

Titres diffusés :