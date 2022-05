Chanter à travers les visages des autres, deepfake ou masque antique ? Il aura de tout cela ce soir avec le nouveau Kendrick Lamar mais aussi Gabriels, Rose Mercie, ELOI, Wu-Lu ou Koffee. Enfin Johnny par Johnny : chanteur aux visages multiples. A moins que ce ne soit le sourire d'Aphex Twin ?

Kendrick Lamar -"The Heart Part 5" © Capture d'écran/YouTube/Site officiel Kendrick Lamar

Vous aurez pensé forcément à Marvin Gaye en écoutant « The Heart Part 5 » le premier titre paru en marge du nouvel album de Kendrick Lamar “Mr Morale & The Big Steppers” double album sorti hier.

Un disque assez dense, chargé sur lequel on aura l’occasion de revenir, comme sur la couronne d’épines que porte le rappeur de Compton. Mais si vous ne l'avez pas vu, jetez-vous sur le clip du morceau qu’on vient d’entendre c’est assez troublant.

Non seulement sur le plan musical il se mêle au “I Want You” de Marvin Gaye mais visuellement Kendrick se transforme. Utilisant cette technologie dite "Deepfake" qui lui permet de changer de visage de facon extrêmement réaliste, il devient Kanye West, O.J. Simpson, Kobe Bryant… Porter le masque des autres, par rejet ou par empathie, c’est assez fascinant.

Hasard ou pas, il se trouve qu’un autre rappeur avait eu la même idée, il y a deux ans déjà : un certain AK qui, face caméra, avec le même procédé changeait de visages et passait d'Eminem à Snoop Dogg, Jay Z... et même Kendrick Lamar.

À l’heure du sample infini et de la reconnaissance faciale, Face ID ou Fausse idée que de prendre le visage des autres ? Je pense que cela s’est toujours fait, les masques. Ce n’est pas ce qui manque dans le théâtre et encore moins dans la musique (n'est-ce pas MF Doom, The Residents ou encore Daft Punk).

Des visages des figures multiples à entendre ce soir : les nouveaux titres de Gabriels, Koffee, Adele, les anglais de WU-LU, Rose Mercie (ce n’est pas une femme mais plusieurs) ou encore ELOI en France…

Je vous parlerai aussi des visages de Johnny (tantôt Elvis, tantôt Mad Max ou Johnny Cash) Johnny par Johnny série pleine de documents qui donnent le vertige (à voir sur Netflix). Je vous ferai entendre un Johnny que vous ne connaissez pas (enfin peut-être, vous me direz).

En attendant être multiple c’est bien mais comme le chante Gabriels, à la fin il ne peut en rester qu’un : « One and Only » c’est le nouveau Gabriels qui vient d’entrer sur inter.

