Des textes et des haut-parleurs au menu ce soir avec les nouveaux titres de Yard Act, Fontaines D.C. et Stromae. Mais aussi un bout de la grande histoire du hip-hop 360 avec la Fonky Family ou Grandmaster Flash et les photos de Sophie Bramly

Freddy & Uncle O aux Bains Douches, Paris (1984) © Sophie Bramly

Vous écoutez d'abord un groupe de Leeds, Yard Act « The Overload » leur premier album sort la semaine prochaine et tout est du même tonneau que ce premier titre, on ne s’ennuie ni dans les sons ni dans les mots choisis par ces anglais.

Il y a sans doute en ce moment de l’autre côté de la Manche un sens du récit, de la parole, dans le rock comme ailleurs, qui revient en force. Vous le vérifierez sans doute avec le nouveau titre des Fontaines D.C. que je vous ferai écouter tout à l’heure.

Mais avant de vous donner le menu de ce soir je dois vous annoncer que l’émission de la semaine prochaine sera légèrement différente : elle commencera plus tôt autour de 21h30 jusqu’à 23h parce que nous serons en plein HYPER WEEK-END FESTIVAL dans toute la maison de la radio et sur France Inter avec la retransmission samedi du concert Pop Symphonique de Clara Luciani avec l’Orchestre Philharmonique de Radio France depuis l’Auditorium (ce sera en direct à partir de 20h) et puis la veille (vendredi prochain) il y aura aussi Lala &ce et son Live Band en direct du studio 104, concerts qui vous seront présentés par Laurent Goumarre.

Vous entendiez en début d’émission un élève à l’imagination très riche, un bon mytho comme on dit, extrait du film « La vie scolaire » de Grand Corps Malade et Mehdi Idir. C’est important d’inventer des histoires (du moment qu’elles ne sont pas impossible à croire) ou dumoins de savoir se raconter, de dira sa vérité (sans trop se la raconter). Tout cela est à l'oeuvre dans le hip-hop, depuis ses débuts jusqu’à aujourd’hui. Je vous parlerai d’une exposition Hip-Hop 360 à la Philharmonie de Paris et de son catalogue.

Mais aussi d'un livre incontournable de photos de Sophie Bramly sur la naissance d’une culture qui aujourd’hui s’est transformée et semble avoir tout envahi en France comme aux Etats-Unis : Yo ! The Early Days of Hip Hop 1982-84' (Soul Jazz Records)

Toujours sur cette idée d’éloquence et de récit de soi, voilà un morceau dont on parle beaucoup depuis dimanche dernier avec le dernier geste de Stromae. Plutôt que de revenir sur les conditions d’apparition de cette chanson, sa mise en scène dans un JT de grande écoute, pourquoi ne pas l’écouter sans image (si c’est encore possible) : « L’Enfer »

« L’enfer c’est les autres » mais la phrase écrite par Jean-Paul Sartre a souvent mal été comprise et lui précisait ceci : « quoique je dise sur moi, le jugement d’autrui toujours entre dedans ». Selon Sartre toujours « Si mes rapports sont mauvais, je me mets dans la totale dépendance d’autrui et alors, en effet, je suis en enfer ».

Qu’est-ce qu’il en raconte alors, Stromae, de l’enfer ?

