Stranded : coincé c'était le titre phare de The Saints, mais pas de chanteuses ou de musiciens coincés ce soir : on écoute les nouveaux Jack White, Daniel Rossen, Astéréotypie, Selbor... Un peu de Björk et de Kae Tempest enfin et même Acid Arab remixé.

« Soyez braves : serez les poings » ils claquent toujours aussi fort les mots de Mike Skinner alias The Streets. « Turn The Page » c’était le premier morceau du premier album de The Streets.

Et quel album : Original Pirate Material un disque sorti le 25 mars 2002 en Angleterre, et en France au mois d’avril. On se trouvait alors déjà le 21 avril 2002 au sortir d’un premier tour d’élections présidentielles. Souvenez-vous, il y a 20 ans donc, tout juste.

Alors on tourne la page ? comme le dit le titre de The Streets, je ne sais pas, ici c’est une émission de musique, mais on peut s’accrocher à ses derniers mots :

"Action speaks louder than words" The Streets

L’action en dit plus que les déclarations.

Avant de vous donner un peu le programme de l’heure qui vient : (à vos agendas) vendredi prochain le 22 avril vous pourrez suivre sur France inter les concerts du Printemps de Bourges de 21h à minuit, présenté en direct depuis Bourges par Laurent Goumarre (IAM, création Pomme & Safia Nolin une création autour de Brigitte Fontaine…) plein de belles choses sur les scènes du Printemps de Bourges vendredi prochain.

Alors maintenant pourquoi est-ce que vous entendiez un extrait du film Le père Noël est une ordure (film de Jean-Marie Poiré (1982) parce que j’aime bien ce moment ou s’opposent d’un côté ce qu’il appelle la « recherche créative, le délire de l’artiste » et de l’autre celle ou celui un peu coincé qui ne sait pas dire vraiment ce qu’il en pense, en général ca se finit par un timide « c’est très original ».

Vous ferez le plein d’original ce soir : avec des nouveautés bien sûr, d’authentiques marginaux, des talents à part depuis Daniel Rossen (de Grizzly Bear) jusqu’à Björk en passant par Kae Tempest, je vous ferai découvrir un espagnol (encore) Selbor installé à Londres, je vous parlerai du collectif français Astéréotypie (unique en son genre). Et puis une petite histoire autour d’un groupe Australien au destin hors du commun : The Saints. Puisqu'on apprenait dimanche dernier la mort du chanteur des Saints, Chris Bailey.

Enfin comment ne pas vous parler de Jack White, l’ex guitariste des White Stripes qui se promène tous cheveux bleus et joue au vampire comme aux collages sonores les plus fous dans son dernier album « Fear of the Dawn » (partenariat France inter)

Pour ce qui est de ce « Fear of the Dawn » aussi électrique que surréaliste, le morceau qui vient d’entrer en playlist et que vous allez entendre parait plutôt calme, doux au départ, mais pas moins onirique : Jack White « Shedding My Velvet »

