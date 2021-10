Que deviennent les fans adolescents en grandissant ? Des musiciens souvent, des amateurs ou des passeurs. Plein de transmissions ce soir avec Pokey LaFarge et le beau livre de JD Beauvallet. Au menu aussi : Michael Kiwanuka et les nouveaux titres d'Adele et Stromae. Ca devrait bien se passer.

Passeurs

« Get It ‘Fore It’s Gone » chope-le avant qu’il ne soit trop tard : c’est un peu le Carpe Diem de Pokey LaFarge que vous entendez d''entrée de jeu. Ce Ronsard des Amériques vous recommande en somme comme le poète de « cueillir dès aujourd'hui les roses de la vie ». Pokey LaFarge c’est le pseudonyme d’Andrew Heissler un musicien du Midwest américain (dont la famille a des racines Alsaciennes) qui publie un album parfait, ancien et nouveau à la fois, entre le ragtime du début du XXème siècle, la Nouvelle Orléans des années 60 ou une Jamaïque idéale avec un parfum d’exotica. Le nouvel album de Pokey LaFarge « In The Blossom of Their Shade » est sorti hier. Et on me dit qu’une tournée française aura lieu début mars 2022.

Transmettre, faire découvrir, ouvrir des portes, c’est ce que font tous les artistes que vous entendrez ce soir (l'Américaine April March, le Kenyanne Muthonni Drummer Queen, les rennais de Gwendoline ou encore LASS) et c’est surtout ce qui anime depuis plus d’un demi-siècle d’un certain JD Beauvallet, ex-fan devenu défricheur, transmetteur pendant 33 ans aux Inrockuptibles qui publie des mémoires remarquables, tranchant comme toujours JD Beauvallet « PASSEUR » (editions Braquage)

Extraits :

"J'apprend à écouter aux portes. Je ne le savais pas encore mais mon métier sera d'écouter aux portes, de tenter de comprendre ce que l'on est, ce que l'on devient.

"On ne nait pas punk : c'est l'entourage qui l'ordonne. La révolte, le dégout, on ne vient pas avec, c'est un long apprentissage"

Lors d’une interview Björk lui confie un jour "En Islande si tu veux une chaise, tu fabriques une chaise" réflexion qui illustre bien parcours le JD Beauvallet, conté comme une aventure musicale et qui s’achève sur ces mots « Chaque jour a été du rab, du temps volé au néant. Ce n'est pas rien, j'ai construit ma chaise ».

Un beau et nouveau titre de Joan As Police Woman avec Tony Allen et Dave Okumu (passeurs encore) est aussi l'occasion de vous annoncer l'édition 2021 de l'Arte Concert Festival avec à l’affiche Damon Albarn, les Nova Twins, la découverte Anaiis, bref… du beau monde.

Damon Albarn sera le 5 novembre à la Gaité Lyrique à Paris c’est un concert qu’on vous fera suivre à l’antenne sur France Inter !

Et maintenant deux nouveautés, et lesquelles ce sont les deux grosses surprises du week-end : sorties hier sans prévenir : ADELE la superstar anglaise revient avec un nouvel album « Thirty » (30 donc, après 25 c’est normal mais ca faisait 7 ans qu’on l’attendait cette suite) le nouvel album d’ADELE annoncé pour le 19 novembre et le nouveau titre s’appelle « Easy On Me » et il entre directement en playlist sur France inter, et qui d’autre fait un retour surprise : STROMAE qui nous parle de : Santé.

