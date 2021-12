To be or not to be. La question se pose aussi en musique : on parlera de la disparition de Robbie Shakespeare ce soir et de musiques venues de l'autre côté du channel : Wu-Lu, Little Simz, Peter Doherty, Aphex Twin... Et aussi Fontaines D.C. dans une prison, Oan Kim et Herman Dune.

Sentiments mêlés depuis « South » : south London en l’occurrence on commence avec le groupe Wu-Lu.

S'ils sonnent comme un assemblage de beaucoup de choses différentes, tant dans le fond que la forme c'est peut-être parce que le meneur de Wu-Lu, un certain Mile Romans Hopcraft, a grandi entouré de musique et de cultures différentes, à Brixton, un des quartiers du sud de Londres.

Son père était trompettiste dans un groupe d'afro-beat, sa mère danseuse l'a initié au Hip Hop, adolescent il écoutait Bob Marley et du grunge, il faisait beaucoup de skateboard et de graffiti… Ce qui n’empêche pas qu’à un moment certains on cru que ce qu’il faisait c’était du jazz. Et aujourd’hui, presque tout ceux qui ont assisté au dernier concert de Wu-Lu en France il y a deux semaines à Rennes (VOIR le Replay sur france.tv) en sont ressortis essorés et conquis. Le prochain album de Wu-Lu devrait sortir sur le label Warp en 2022, patience donc.

To be or not to be

c’est le mot célèbre d’un prince de Danemark, Hamlet dans la pièce de théâtre du même nom, c’était aussi au cinéma une comédie géniale « To Be or not to Be » de Lubitsch ou encore un motif de répétition pour dans Dr Jerry & Mr Love (1963) de Jerry Lewis (extrait en début d’émission)

On va passer ce soir du doute métaphysique aux choses les plus triviales, du rire aux larmes et surtout de l’autre côté du « channel », vers l’Angleterre pour écouter par exemple le verbe et la plume de Peter Doherty, de Little Simz ou encore les irlandais de Fontaines D.C. qui mettaient en ligne il y a quelques semaines un concert assez intense, enregistré dans une prison.

Et puis on écoutera aussi Robbie Shakespeare, immense bassiste jamaïcain dont on a appris la disparition la semaine dernière (sans lien aucun avec Shakespeare l’écrivain) mais un homme responsable de plus belles lignes (de basse), des plus entêtantes rythmiques du reggae, et bien au-delà même du genre.

A son endroit on pourrait citer encore William Shakespeare :

« C'est un amour bien pauvre, celui que l'on peut calculer »

(Antoine et Cléopâtre - Acte I sc. 1, Antoine)

A propos de chanteur Anglais : hélas Jarvis Cocker n’a pas pu venir jouer au studio 104 hier soir, ses musiciens étant tous retenus de l’autre côté de la Manche, mais non seulement vous pouvez réécouter le concert de Bernard Lavilliers (qui a bien eu lieu lui sur France inter) mais pour les fêtes les dimanches nous rediffuserons plusieurs concerts sur inter pendant les fêtes. Dans l’après-midi le dimanche de 15h à 17h (au menu : -M- Symphonique, Catherine Ringer à Bourges, Jane Birkin (avec Etienne Daho) et Juliette Armanet sont prévus les 26 décembre et le 2 janvier). Voilà pour l’agenda.

Et pour suivre, la voix qui nous revient (avec un inédit, très beau je trouve) c’est celle d’un chanteur né à Paris mais qui ne chante que dans la langue de Shakespeare, Herman Dune : « When The Heart Gets Heavy »

Titres diffusés :

Wu-Lu « South (feat. Lex Amor) »

Herman Dune « When The Heart Gets Heavy (Bonus Track 2021)

Sega Bodega (feat. Charlotte Gainsbourg) « Naturopathe »

La Femme « Nouvelle-Orléans »

Ziak « Galerie »

Serge Gainsbourg « Lola rastaquouère (LIVE au Palace 1979) »

Little Simz « I Love You, I Hate You »

Oan Kim « Mambo »

Peter Doherty & Frederic Lo « The Fantasy Life of Poetry & Crime »

Fontaines D.C. « Boys in the Better Land » (Live At Kilmainham Gaol)

Michael Kiwanuka « Beautiful Life »

Aphex Twin « XMAS_EVET10 [120​]​[​thanaton3 mix] »