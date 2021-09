Comment trouver la forme musicale à l'origine des nouveautés de ce soir ? Passage en revue des nouveaux Malik Djoudi et Lala &ce, Little Simz, Metronomy ou Kepa. Sans oublier l'histoire secrète de Karen Black.

La rappeuse, musicienne et actrice Little Simz en concert le 12 septembre 2021 à Manchester, en Angleterre. © Getty / Shirlaine Forrest / WireImage

Que calor ! c’est Edi Pistolas, le chanteur de Nova Materia qui le dit et le hurle même accompagnant les Limiñanas. Ils étaient 6 mardi dernier sur la scène du studio 104 avec Laurent Garnier pas loin pour faire entendre sur France inter leur album qui vient de sortir, vous pouvez réécouter tout le reste dans les podcasts des Concerts d’inter. Réécoute disponible pendant encore une semaine en ligne, vous verrez c’était intense.

Et c’est toujours intéressant de comparer ses impressions dans la salle avec ce qui a été capté… de confronter les impressions d’un souvenir avec un document. A la réécoute, plus tard, ce qu’on voyait a parfois disparu ou au contraire ce qui nous échappait nous paraît là évident. Mais je pense que l’énergie et l’émotion de ce premier concert (c’était la première fois qu’ils jouaient cette musique sur scène) transpire à la réécoute.

C’est un peu comme cette histoire de statue que raconte le colonel Trautman au soldat John Rambo (l’extrait du film Rambo 3 que vous entendiez en début d’émission) : le sculpteur qui explique qu’en fait la statue était toujours là qu’il n’a fait que la libérer son revêtement.

Sans doute y-a-t' il quelque chose là qu’on retrouve dans les musiques de ce soir : les nouveautés de la playlist qui révèlent parfois d’autres formes plus anciennes (vous l’entendrez chez Little Simz), ou encore dans le talent longtemps caché de Karen Black, actrice hollywoodienne dont les chansons brutes et sophistiquées à la fois ont enfin été exhumées. Je vous raconterai son histoire tout à l’heure.

Et puis plein de nouveautés de sculpteurs de sons et de chansons du côté du Brésil (Rodrigo Amarante) ou de l’Eldorado (plombé selon Kepa). Laissez-vous guider, il n'y a rien d’autre à faire que d’écouter.

On commence par deux sorties imminentes : une relecture de Love on The Beat de Gainsbourg par Alex Beaupain et puis, d’abord, le retour très attendu de Malik Djoudi, dont le troisième album s’appelle Troie, comme le cheval. Album qui devrait sortir à la fin du mois et qui cache quelque jolis duo, un avec Isabelle Adjani et un autre avec Lala &ce : "Point sensible". Point d'entrée donc.

Titres diffusés :