Restez dans ce monde de fou, ou quittez-le, le temps d'une émission musicale avec les folles nouveautés de cette semaine : Orelsan, Adèle, Peter Doherty ou encore Ben LaMar Gay. Un peu du "Wild World" de Cat Stevens et du "Mad World" de Gary Jules, avant de découvrir l'étrange Rodrigo Cuevas...

« Je suis ici. Can you follow me ? » on commence l'émission avec la voix de celui que l'on appelait familièrement Pete Doherty l’ancien enfant terrible du rock anglais, Ex-Libertines et Babyshambles qui après avoir brulé la chandelle par les deux bouts semble avoir trouvé la paix près du Havre en Normandie où il vit désormais.

« The Fantasy life of Poetry and crime » c’est le titre de ce nouveau morceau de Peter Doherty sorti hier, premier extrait d’un nouvel album qui devrait paraître en 2022.

De nouvelles chansons qui, comme celle que vous venez d’entendre, sont le fruit d’une rencontre : d’un côté les textes - les poésies de Peter Doherty et de l’autre la musique de Frédéric Lo, guitariste et arrangeur longtemps aux côtés de Daniel Darc. Ensemble ils ont travaillé autour d’une table de cuisine dans une maison à Etretat, avec "une guitare, une machine à écrire, des huîtres, des cigares, du vin, du rhum... Des fous rires. Quelques larmes aussi » selon Frédéric Lo.

Au passage, vous pourrez bientôt entendre la Radio De... Pete Doherty (ce ne sera pas samedi prochain mais celui d’après).

Rédemption et surtout beaucoup d’idéal et l’espoir d’un monde meilleur au menu de ce soir avec les nombreuses nouveautés de la semaine (ca se bouscule d’un coup) le nouvel album d’Adèle la star anglaise, le nouvel OrelSan (qui chante justement "Monde Meilleur") le nouvel album de IDLES aussi, bref c’est riche et on a qu’une heure.

On repart avec les sœurs Ibeyi qui reviennent elles aussi, les jumelles Lisa-Kaindé et Naomi Diaz qui viennent de sortir un très joli morceau avec le rappeur Pa Salieu, premier extrait d’un album enregistré à Londres avec Richard Russell (le sorcier de XL Recordings) l’album devrait sortir début mai, et le premier morceau le voici : Ibeyi et Pa Salieu, en or massif : « Made of Gold ».

Enfin côté histoire je vous parlerai de la réédition d'un disque brésilien fou et envoûtant, celui de l’orchestra Afro-Brasileira et son album Obaluayê! de 1957, de la chanson "Mad World" de Tears For Fears qui ne cesse de revenir, comme dans la B.O de Donnie Darko (2002) avec la voix de Gary Jules, bande-son rééditée ces-jours-ci en vinyle chez Carlotta) et du "Wild World" de Cat Stevens.

L'auteur de l'album Teaser and The Firecat (1971) réédité lui aussi dans un fastueux coffret pour les 50 ans de sa sortie fait l'objet d'un riche documentaire : Cat Stevens : de Steven Georgiou à Yusuf Islam de France Swimberge, visible sur Arte.tv jusqu'au 20 dec.

Enfin dernière folie, l'univers singulier de l'espagnol Rodrigo Cuevas, attendu aux prochaines Transmusicales de Rennes.

Bon voyage vers des mondes meilleurs.

