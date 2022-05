Que ce soit pour Kendrick Lamar, Astéréotopie ou November Ultra, une foule d'exemples ce soir qu'il est possible de faire autrement que ce certains attendent de vous. Un souvenir de Vangelis, le son des turcs de Lalalar, Crack Cloud ou encore Denzel Curry ne vous laisseront pas de côté.

Crack Cloud - "Please yourself" © Capture d'écran/YouTube/Site officiel Crack Cloud

On commence en fanfare avec les canadiens de Crack Cloud qui reviennent avec ce titre : « Please Yourself » faites-vous plaisir.

Une annonce en bonne et due forme pour leur prochain album (Tough Baby) qui devrait sortir en septembre. Un disque décrit je cite comme :

« une musique rêveuse cinématographique qui embrasse les romantismes de rue et les croisières sordides de la pop alternative classique »

Beau programme, on jurerait qu'ils parlent là de Vangelis (1943-2022) dont vous entendrez la musique en fin d'émission.

En amorce ce soir passe un extrait de L'An 01 film de 1973 réalisé par Jacques Doillon, avec Alain Resnais et Jean Rouch, au casting hallucinant : Depardieu, Daniel Auteuil, Josiane Balasko, la troupe du Splendid, Coluche, des dessinateurs de Hara Kiri (Wolinski, Cabu...) mais aussi Stan Lee, Philippe Stark, Jacques Higelin.

C’est assez inattendu et tout le principe du film était dans ce pas de côté : l’An 01

« prouve qu'on peut faire autrement. Vivre autrement et, d'abord, faire un film autrement »

avait écrit un critique. Que vous souhaiter de mieux que d’y parvenir ? L’An 01 résonne un peu comme ce titre de Daho : « Le premier jour du reste de ta vie ».

Au menu des nouveautés et des pas de côtés ce soir : le nouvel album de Kendrick Lamar (qui en a surpris plus d’un) le collectif Astéréotypie qui ne fait rien comme personne**, November Ultra**, les turcs de Lalalar…

Pour votre agenda notez que Michka Assayas sera en direct le festival du festival We Love Green le 2 juin prochain de 21h à 23h15 avec les concerts de Jorja Smith et Gorillaz à suivre sur France inter.

Si jamais vous n’êtes pas loin de Vincennes ça vaut le coup de passer : il y aura aussi C. Tangana, Ascendant Vierge, Floating Points, Koffee, Ziak...

Et tiens, encore une chanteuse qui fait un pas de côté depuis la Nouvelle-Orléans vers Haïti avec un album vraiment étonnant, à travers l’histoire de Radio Haïti : Leyla McCalla.

