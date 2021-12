Non c'est promis : uniquement le meilleur de cette fin d'année 2021. Les albums de Billie Eillish, Juliette Armanet, Adèle, Feu ! Chatterton mais aussi Genesis Owusu, Damon Locks & Black Monument Ensemble, l'étonnante histoire de Leo Nocentelli (des Meters) ou encore celle d'un Moody Blues...

The Moody Blues en 1965. © Getty / King Collection/Avalon

Et on commence sur un claquement de fouet et ce morceau « Whip Cracker » de Genesis Owusu : un australien de 23 ans qui publiait cette année son premier album « Smiling with no teeth » (sourire sans dents) un disque hallucinant, à l’image de Genesis Owusu : le visage bandé et les dents en or - une grimace ou un sourire on ne sait pas trop. On pense parfois à Outkast en parcourant le disque, sorte de mélange de funk de punk et de rap, produit avec un autre dingue Australien : Kirrin J Callinan, visiblement capable de tout.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Vous aviez peut-être déjà entendu ce morceau de Genesis Owusu (je vous l’avais passé au mois de juin) et il me semblait que c’était la bonne entrée en matière pour cette émission en forme de cadeau de fin d’année.

Vous entendrez ce soir (et samedi prochain) un peu du meilleur de l’année 2021 :

L'histoire d'un album merveilleux découvert 50 ans plus tard : Another Side de Leo Nocentelli (guitariste des Meters) véritable perle éditée chez Light In The Attic ; l'occasion puisqu'on parle de guitares d'évoquer le gros livre « 34 Guitares de légende en taille réelle » aux éditions Camino Verde

L'histoire encore de l'album des Moody Blues : Days of Future Passed (1967) d'où vient le célèbre « Night in white satin »

Et puis quelques disques encore qui selon moi méritent qu’on y revienne ou qu’on les offre : C. Tangana ou encore Damon Locks & Black Monument Ensemble

Enfin un « Best-of Playlist » avec les meilleurs albums de l’année choisis par les programmateurs d’inter ce soir : Billie Eillish, Juliette Armanet, Adèle, Feu ! Chatterton

Un de ceux-là c’est le dernier album d’Orelsan - c’est la musique de son morceau l’Odeur de l’essence que vous entendrez en extrait et non pas les petits Gremlins du film de Joe Dante (1984)

« Civilisations » d’Orelsan qui a été l’événement des sorties et ventes de disque en cette fin d’année. On vous a déjà fait écouter « Monde meilleur » dans la playlist je voulais vous passer un autre titre, dont ORELSAN et son producteur Skred parlaient avec enthousiasme dans l’émission Titre à titre (le producteur Skred, Orelsan et son frère Clément commentaient tout l’album piste par piste, vous pouvez la réécouter en ligne sur le site de France inter)

Et ce morceau c’est « Du Propre » ils l’envisagent comme un titre défouloir prévu pour la scène (les concerts qui j’espère auront bien lieu en 2022 sans trop de contraintes)

Orelsan parle ici de la ville de Caen où il est retourné vivre, d’un Kebab devenu célèbre à Caen (ouvert tard la nuit) qui s'appelle « Sauce magique Beau gosse », et pour résumer la forme (même si sur la fin vous verrez il y a des petites clochettes qui font pense à Noël) Skred lui décrit le morceau comme un titre « avec BPM de Drill mais avec un pied sur chaque temps ». Du propre quoi.

Titres diffusés :