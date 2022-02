Bien agités et nerveux ce soir avec Golden Bug, Oumou Sangaré, Cannibale ou encore Vladimir Cauchemar remixé. Une histoire de Bérurier Noir qui entre à la BnF et la disparition de Mark Lanegan.

Le chanteur Mark Lanegan © AFP / SYLVAIN LEFEVRE / Hans Lucas

Golden Bug et Pajaro Sunrise « Bring The Light » que la lumière soit pour commencer ce soir avec le bel album de Golden Bug qui vient de sortir “Piscolabis”.

Golden Bug est un producteur français qui vit à Barcelone et cela explique peut-être pourquoi l’album s’appelle Piscolabis : en espagnol c’est un ensemble de plats, une sorte de “tapas gourmet”. Vous devriez trouver de quoi piquer un peu partout dans l’heure qui vient…

Et trouver d'abord de quoi vous agiter avec une histoire autour de Bérurier Noir, groupe incontournable de la scène alternative en France dans les années 80 qui vient de faire un don important de son fond à la BnF, un colloque sera bientôt organisé autour « Une Histoire de la scène Punk en France (1976-2016) » L’occasion de renouer avec les agités, surnom que donnait le groupe à ses fans.

Côté nouveautés vous ferai écouter le tout dernier morceau d’Oumou Sangaré, la star Malienne qui publie bientôt un nouvel album Timbuktu (dont France Inter sera partenaire) et qui nous a laissé choisir un morceau encore inédit pour la playlist d’inter, comme un blues du désert puissant pour parler de sa région du Wassulu dans le sud du Mali.

On reviendra sur la disparition de Mark Lanegan figure habitée de la scène de Seattle, mort brutalement cette semaine à l'âge de 57 ans.

Enfin, en plus de ce Pajaro Sunrise qu’on entendait à l’instant avec Golden Bug, l’Espagne est bien présente ce soir (et bien agitée aussi) avec le chanteur des Asturies Rodrigo Cuevas, qui vient bientôt en France pour un nouveau concert dans l’hexagone.

Et puis la sortie très attendue de cette semaine c’est le nouvel album de la star Espagnole Rosalía, MOTOMAMI -le disque est sorti hier- je vous ai déjà passé l’incroyable morceau Saoko, et on prendra bien le temps de découvrir le reste ensemble dans les semaines qui viennent, en attendant on réécoute cette réflexion critique sur la célébrité, la réputation, en duo avec The Weeknd : Rosalía, « La Fama ».

Enfin on se quittera sur une réédition vinyle, celle d'une rencontre au sommet entre Fela Kuti et le batteur Ginger Baker...

