Mais l'atterrissage, en douceur dans les nouveautés musicales : Charlotte Gainsbourg et Sega Bodega, Lady Wray, Howlin' Jaws ou High Tone. Et les deux livres sur Get Busy, le magazine puis l'Expérience The Clash.

The Clash en backstage en juin 1977 © Getty / Erica Echenberg/Redferns

L’important c’est pas la chute… mais l’atterrissage entendait-on dans le film La Haine (1995).

Atterrissage assez cut sur ce nouveau morceau de Lady Wray. On peut appeler ça un retour gagnant pour cette chanteuse que certains d’entre vous peut-être avaient déjà entendu auparavant. Découverte et révélée en 1998 par Missy Elliott qui avait produit son premier album, l’américaine Nicole Wray alias NICOLE tout court est devenue depuis Lady Wray prenant un virage plus soul (et moins Rap R’nB) elle travaille désormais avec un producteur new-yorkais Leon Michels, arrangeur de génie entre classiques d’hier et sons contemporain.

L’album « Piece Of Me » devrait sortir en janvier 2022 mais voilà ce morceau « Through It All » est lui déjà disponible. « Après tout » ou plutôt « à travers tout cela » : c’est ça le sens de cette chanson « Through It All » :

Même si c’est parfois difficile, je suis heureuse que ça soit toi. Je n’arrive pas à croire qu’on ait tenu le coup, qu’il y ait toujours quelque chose de neuf entre nous

L’important c’est pas la chute nous dit-elle mais comment on se relève et on avance. Il sera question de ce qui dure dans les nouveautés de ce soir (il y aura Sega Bodega dans un instant, du rock avec Wet Leg et les français de Howlin' Jaws, du Dub avec High Tone & Zenzile et même Metronomy.

Et puis question de durée encore dans les deux livres que j’ai retenu pour vous cette semaine. Le premier est une anthologie du magazine Get Busy, un florilège d’entretiens au long cours publiés entre 1990 et aujourd’hui, une anthologie dans laquelle apparaissent aussi bien le DJ Cut Killer (qui était au micro tout à l’heure dans La Radio De... ) que Snoop Dog, Benoit Poelvoorde ou Michel Platini, Jacques Vergès ou encore Julia Channel...On se concentrera nous sur le volet musical.

Et puis il sera question dans le deuxième livre de The Clash : l’ascension du groupe anglais, de leur fin mais surtout de ce qui résonne encore dans le monde, à tout point de vue avec les CLASH aujourd’hui. Les Clash, l’Experience de Maud Berthomier (GM editions) il existe une édition du livre avec en bonus le DVD du film « Rude Boy » (1980)

titres diffusés :