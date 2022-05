On se demande bien quoi écouter dans la foule des sorties avant l'été : Bad Bunny, Perez, Lous & The Yakuza, Julien Gasc ou DJ Lycox. De l'art du glissement de genre ce soir, avec aussi une histoire de Sex Pistols. Et évidemment Depeche Mode.

L'auteure-compositrice-interprète Soccer Mommy sur scène au Neptune Theatre le 31 octobre 2021 à Seattle, Washington. © Getty / Jim Bennett

« Shotgun » : « Je suis une balle dans le canon qui attend de retentir » c’était Sophia Allison, alias Soccer Mommy (ou maman foot) que vous entendiez à l’instant. Une auteure-compositrice-interprète venue de Nashville qui n'est pas une militante pro-armes mais plutôt une maitresse dans l'art des transitions et des nuances.

« Je voulais parler essentiellement des joies qu'il y a à se perdre, s'abandonner dans le désir. Même quand on sait que cela va faire mal » dit-elle à propos de sa chanson.

Comme j’ai pu lire (et la formule est parfaite je vous la traduis) Soccer Mommy « porte la dissonance comme un camouflage, déguisant les rêves les plus sombres dans des bulles de chewing-gum, puis couvrant le sucre de ses voix avec du sel. De douces mélodies recouvrent des sentiments amers ». A la réalisation ici un franc-tireur de la production : Daniel Lopatin alias Oneohtrix Point Never. Sometimes, Forever le troisième album de Soccer Mommy sortira le 24 juin.

Je vous parlerai aussi des Sex Pistols qui font l’objet d’une nouvelle réédition en vinyle The Original Recordings 1976- 1978 et bientôt d’une série réalisée par Danny Boyle « Pistols » (diffusée à partir de lundi prochain sur Disney+). A défaut de l'avoir vue j'en profite pour vous lire un extrait du livre The England’s Dreaming tapes de Jon Savage (édité et bien traduit aux éditions Allia) grand livre polyphonique qui raconte toute l’histoire du punk britannique à travers des entretiens de tous les acteurs de cette scène. On verra qu'à travers certaines reprises bien choisies, les membres des Sex Pistols excellent aussi dans l'art du glissement d'un genre à l'autre.

Evidemment ce soir on ne peut pas passer à côté de cette triste nouvelle qui concerne DEPECHE MODE : la disparition d’Andrew Fletcher, le joueur de synthétiseurs du groupe anglais, souvent caché derrière Dave Gahan le chanteur et le blond Martin Gore, plus flamboyants, Andy Fletcher était le troisième homme celui de l’ombre dont l’importance était pourtant capitale dans la musique et le son je vous ferai entendre en fin d’émission un extrait de concert de Depeche Mode.

Un musicien qui ne cesse de chercher de nouvelles manières d'explorer la chanson, qui parfois réunit dans le même couplet envie de révolution et mélancolie, avec un côté bossa-nova c'est Julien Gasc, membre éminent de groupe Aquaserge, qui sortira à le rentrée un nouvel album Re eff (un peu comme le reef, le récif mais avec un espace au centre – visiblement il écrit ce nouvel album et ce titre en suivant la méthode du Cut-Up procédé qui consiste à écrire à partir de morceau de textes découpés dans des livres et ce nouveau morceau vient d’entrer dans la playlist d’inter : « Amours Velours »

Extrait de film en ouverture d'émission : Pulp Fiction (V.F) de Quentin Tarantino, 1994.

Titres diffusés :