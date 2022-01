Des chocs et des rebonds sur bande ce soir avec Blackhaine, Gwendoline, Parquet Courts, The Smile et Cordae. Deux histoires du passé qui résonnent encore : les allemandes de Carambolage et puis Bowie, Mugler, Sébastien Tellier et Kanye West enfin : mode et musique.

Space Afrika - "B£E (ft. Blackhaine)" (Official Video) © Capture d'écran/YouTube/Site officiel Dais Records

Premier carambolage ce soir avec Space Afrika, un duo venu de Manchester qui publiait il y a quelques mois leur deuxième album Honest Labour. Plus qu’un travail honnête, un objet très singulier, un disque hybride fait d’ambiances, de voix parlées et chantées, qui serait à leurs yeux (je cite) :

« une mosaïque oblique de dialogues, de rythmes, de textures et d'ombres, à demi saisis derrière la vitre d'un bus la nuit ».

Ca donne une bonne image, un album d'amour et de perte où Space Afrika invite une personnalité très intrigante, (lui qui parlait ici): le danseur Blackhaine.

Un grand type crâne rasé, 25 ans, qui apparaît sur plusieurs photos avec le nez dans un pansement en sang, performeur et rappeur habité, il était récemment engagé par Kanye West pour chorégraphier ses soirées d’écoute géantes.

Space Afrika et ce rappeur Blackhaine on était quelques-uns à espérer les découvrir enfin en France au festival Closer Music 2022, le festival a du être reporté, on patiente donc : ce sera pour le 9 avril à la Station Gare des mines (près de Paris) dans un nouvel espace.

D’ici là si vous voulez être dépaysés, transportés, écoutez Space Afrika et Blackhaine, c’est froid parfois mais vibrant & fascinant… un peu comme ce groupe allemand dont je vous parlerai tout à l’heure : Carambolage. C’était leur nom, un trio féminin apparu début 1980 en Allemagne, et leur son comme leur propos étaient cru.

Le mot carambolage vient du billard : quand on touche deux billes avec la sienne. Ce n’est donc pas forcément synonyme d’accident comme avec des voitures, c’est même ce qu’il faut essayer de faire dans le billard français : toucher les deux autres avec sa bille. Une série de chocs successifs, c’est un peu comme ça que se passe cette émission (enfin je l'espère) : des séries de petits chocs qui permettent de continuer, de rebondir et d’aller plus loin.

Je vous parlerai en trois coups et deux bandes de Thierry Mugler et de David Bowie, de la fashion week (enfin ça plutôt c’est le prétexte) pour écouter The Game et Kanye West, et même un inédit de Sébastien Tellier. Il y a aura les nouveautés de la playlist, le nouveau Cordae, et Parquet Courts, le groupe de Rennes Gwendoline…

Mais aussi des concerts à annoncer (comme Peter Doherty et Frédéric Lo attendus vendredi prochain pour un grand concert TRIPLE affiche) une réécoute possible (comme ce duo Clara Luciani et Alex Kapranos avec l'orchestre Philharmonique de Radio France lors du premier Hyper Weekend Festival).

Et pour finir vous entendrez un extrait du très long et beau remix de "Blue Monday" de New Order par Soulwax. à écouter en intégralité ici.

A vous de jouer, deuxième petit choc : c’est le retour de Jonny Greenwood et Thom Yorke avec le groupe The Smile.

Titres diffusés :

Space Afrika : « B£E (ft. Blackhaine) »

The Smile : « You Will Never Work In Television Again »

Parquet Courts : « Watching Strangers Smile »

Carambolage : « Tu doch nicht so » (1980)

Peter Doherty & Frédéric Lo : « The Fantasy Life Of Poetry & Crime »

Clara Luciani : « Vin d'été - Summer Wine (feat. Alex Kapranos)» avec l’orchestre Philharmonique de Radio France (concert Pop Symphonique France inter)

Gwendoline : « Voldebière »

Trisomie 21 : « Il se noie » (1983)

Delgrès : « Ban mwen on chanson »

David Bowie : « Ashes To Ashes » (1980)

The Game & Kanye West : « Eazy »

Cordae : « C Carter »

New Order - Blue Monday (Soulwax 20 minute version)

extrait de film en début d'émission : "Le Corniaud" de Gérard Oury (1965)