Ecoutez ces sons qui s'accumulent et se chevauchent parmi les nouveautés : Lizzo, Nova Twins, Jimi Jules, Jack White. Question de son encore par une histoire de la musique enregistrée dans un livre fantastique et enfin un hommage à la musique rêvée de Klaus Schulze.

Klaus Schulze Live - WDR Köln 1977 © / Capture d'écran/YouTube WDR/Borolis

« Fear of the Dawn » la peur de l’aube ou encore l’éosophobie si vous voulez vous la jouer grec ancien : c’est le titre de ce morceau de Jack White dont je vous parlais déjà samedi dernier. Une démonstration de maitrise dans le traitement des sons, des couches et des distorsions… sur le plan sonore c’est phénoménal. Ecoutez-le au casque si vous le pouvez, il y a un jeu et un plaisir des sons indiscutable.

Si vous entendez en début d’émission ce bruit de bête dans Les Bronzés font du ski : c'est pour vous parler de SONS. Comment on les perçoit et comment le fait de les enregistrer -et ce depuis 1860 jusqu’à nos jours- pose des questions fondamentales.

Je vous parlerai de la réédition d’un livre passionnant Perfecting Sound Forever (Castor Astral) de Greg Milner qui raconte comment la musique a fait évoluer les technologies d’enregistrements mais aussi comment la technologie a influencé la musique et notre manière de l’entendre.

L’album dont on parla le plus en 1977 (en tout cas parmi les gens qui aimaient parler de ce genre de choses) fut Never Mind the Bollocks… Here's the Sex Pistols, mais le plus écouté fut Rumours de Fleetwood Mac, le plus grand album de 1977 et désormais l'un des plus grands de tous les temps. Moi qui trouve les deux géniaux, je peux affirmer avec certitude que sur le plan dialectique, Never Mind the Bollocks est analogique et Rumours est numérique -pas tant à cause de leurs procédés de fabrication qu'à cause du message qu'ils transmettent : «No Future» (sans avenir) contre « Don't. Stop. Thinking about tomorrow. » (N'arrête. Pas. De penser à demain)

Greg Milner extrait p. 213

"Check This Sound" comme on dit outre-Manche. Ecoutez donc, par contraste, ce dont sont capables les nuyoricains de Standing On The Corner. Étonnant voyage par le son, encore.

Du coté du bac des nouveautés vous écouterez le gros son des Nova Twins , les bruissements du Suisse Jimi Jules , les harmonies des sœurs IBEYI et le nouveau Lizzo « About Damn Time » : il était temps.

On pensera aussi à l’acoustique des salles avec Vincent Delerm qui revient, 20 ans après, dans la salle de ses premiers succès : à l’Européen place de Clichy. Vous verrez que dans son nouveau morceau "Avec Jeanne" il a lui aussi une manière particulière de placer la piste de voix, comme détachée du reste de la bande sonore par son phrasé et sa réverbération.

Evidemment puisqu’on parle de souvenir, depuis samedi dernier et la disparition d’ Arno beaucoup de souvenirs de concerts, de grandes chansons de grands moments de bazar sont revenus. Soirée spéciale ARNO samedi dernier et donc forcément pas d’émission, vous pouvez réécouter tous ces programmes dédiés au rocker d’Ostende.

Enfin nous rendrons hommage à Klaus Schulze dont on a appris la mort cette semaine à l’âge de 74 ans. D’abord batteur avec Tangerine Dream, puis à l’origine du groupe Ash Ra Tempel, ce fanatique de Pink Floyd et de Wagner aura sans doute contribué à l'essor de la musique planante à partir du milieu des années 70.

On a choisi de vous faire écouter un concert qu’il donnait pour la télévision Allemande en 1977 vous pouvez retrouver les images facilement sur internet . Dans les notes de son album Mirages en 1977 (la même année) Klaus Schulze écrivait :

La musique est un rêve, dénuée de la solitude du sommeil (…) Elle élève notre ego à une dimension supérieure dans laquelle le rêve devient la réalité. À l’écoute de la musique, vous vivez alors pleinement un rêve, qui finit par modeler la réalité qui vous entoure

Citation traduite dans le livre de Jean-Yves Leloup "Ambient Music : De Brian Eno à Hollywood" (Ed. Le Mot et le Reste)

Et maintenant on va écouter une couleur ou plutôt une rétro-couleur : Donna Blue qui viennent d’entrer en playlist sur inter. Un duo venu d’Amsterdam , le couple Bart Van Dalen et Danique Van Kesteren. Visiblement ils sont dingues de Lee Hazlewood et Nancy Sinatra, du son californien des années 60, ils sont aussi francophiles ce qui ne gâche rien : Donna Blue « Solitaire »

