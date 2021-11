Pas de cauchemar mais beaucoup de rêves (inquiétants parfois) dans la sélection musicale de ce soir. Au menu : les nouveaux titres de Cat Power et FOALS, une sucrerie d'Edgar Sekloka, le retour d'une lyre mystérieuse et un livre parfait pour vous servir de guide dans la musique Ambient. Bon voyage.

Amyl and the Sniffers en concert à Mosswood Park le 6 juillet 2019 à Oakland, Californie. © Getty / Miikka Skaffari

On commence avec la rage enjouée d’Amy Taylor, la chanteuse du groupe Australien Amyl and the Sniffers. Leur album "Comfort To Me" est disponible et pas moins réjouissant que ce que vous venez d’entendre on y trouve aussi bien cette énergie électrique qu’un côté hardcore par moment, ses textes sont plein d’humour tranchant « Don’t Need a Cunt Like You To Love me ». (pas besoin de vous traduire)

Amy Taylor est originaire de Mullumbimby petite ville au sud de Brisbane, visiblement il fallu du tempérament pour s’imposer ensuite à Melbourne. Vous avez peut-être entendu sa voix déjà aux côtés des Sleaford Mods (dans leur dernier album) et elle est attendue, ils sont très attendus Amyl and the Sniffers aux prochaines Transmusicales de Rennes.

A propos de concert sachez que celui de Damon Albarn hier soir à la Gaité Lyrique (Arte Concert Festival) qu’on vous a fait suivre en direct sur France Inter est disponible à la réécoute sur notre site.

J’en reviens à Amyl and the Sniffers et au morceau « Guided By Angels » : guidée par les anges mais pas détachée de la terre et de son corps nous raconte Amy Taylor. De l’énergie, de la bonne énergie « c’est ma monnaie » dit-elle, « je ne m’attache pas à la tristesse, ni à la douleur », un programme que nous devrions tous suivre.

Alors guidée par des anges comme elle ou par les rêves : c’est vous l’aurez compris le fil qui relie la sélection de musicale de ce soir, enfin des rêves que j’espère meilleurs que dans « Freddy les griffes de la nuit » l’extrait que vous entendiez en début d’émission le film Wes Craven (sorti en 1985 de mémoire où le jeune Johnny Depp faisait ses débuts).

Non pas de cauchemar, des rêves étranges et inquiétants parfois peut-être mais sans horreur au menu de ce soir : il y aura les nouveaux titres de Cat Power et de FOALS, qui devrait vous réveiller dans quelques instants « Wake Me Up ».

J’ai pour vous aussi un avant-gout, une "sucrerie" d’Edgar Sekloka, une balade "borracha" avec Quantic et Nidia Góngora et puis je vous parlerai de la musique qui pour moi correspond le plus aux rêves avec le livre de Jean-Yves Leloup : « Ambient Music, Avant-gardes, New Age, Chill Out & Cinéma » (Editions Le Mot et le Reste). Guide parfait qui promet de beaux voyages, et pourquoi pas une épiphanie comme celle de Brian Eno en 1975 :

« J’ai compris que c’était ce que je demandais à la musique : être un lieu, un sentiment, une coloration globale de mon environnement sonore »

Mais dans les rêves il faut bien un commencement : « Au début c’était le début » écoutez Bertrand Belin en mode Madame Rêve avec Laurent Garnier et les Limiñanas...

