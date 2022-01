Emission XL ce soir avec encore plus de nouveautés, chargées de substances : FKA twigs, Cat Power, Gracy Hopkins ou Mac Miller. Une histoire psychédélique en France avec Cheval Fou et Fleur Offwood et un retour sur Elza Soares et Ronnie Spector.

L’auteure-compositrice-interprète, productrice et danseuse FKA Twigs © Getty / David Crotty/Patrick McMullan

D’après les deux musiciens qui constituent le premier groupe de ce soir, « There is no Neil Frances ». Le premier album du duo parle – (je cite) : « de la possibilité de devenir la personne dont on rêve. On imagine que nous sommes des insectes sur terre qui s'élèvent dans l'espace pour devenir des divas lors d'un bal galactique »

Je ne sais pas sous quelle influence leur est venue cette idée … Toujours est-il qu’il sera questions en substances, de visions, d’hallucinations dans les titres de ce soir, tous genre confondus : le nouveau FKA twigs avec Jorja Smith, l'album de reprises de Cat Power et puis un peu d’histoire de revenants : il y aura une reprise assez rare de Ronnie Spector par John Lennon, un mix très Ibiza, les voix rauque d'Elza Soares… On est ensemble jusqu’à 23h.

Les substances que l’on consomme, licites ou pas, ont-elles un impact sur ce que l’on écoute, ou sur la façon de faire la musique ? En tout cas dans le Péril jeune (film de Cédric Klapisch, 1994) (extrait que vous entendez dans d’émission) l’expérience des acides collait parfaitement avec le solo de batterie du groupe Sweet Smoke.

Tout le monde a sa théorie : sur la magie des albums réalisés dans le chaos, chargés de produits comme de sons ; certains fantasment les excès des artistes, d’autres soutiennent qu’on ne peut rien comprendre à telle musique si l’on a jamais pris telle substance… Possible, n’empêche que : du côté des musiciens j’ai toujours pensé qu’il fallait tout même beaucoup de maitrise, de savoir-faire même pour enregistrer des disques soi-disant simples et brut comme celui des Sex Pistols ou certains morceaux de disco. Pourtant si vous essayez de les jouer compliqué d’arriver au même résultat. Alors ?

Alors côté écoute on sera aussi sous influence avec les histoires que je vous raconterai ce soir : psychédélisme en France avec Cheval Fou et Fleur Offwood, un Mac Miller d’outre-tombe qui ne veut qu’une chose : « To get high ». On reviendra bien sûr la voix rauque de la grande Elza Soares dont on a appris la disparition cette semaine.

Titres diffusés (première partie)

Neil Frances : « Bee Free »

Courtney Barnett : « Write a list of things to look forward to »

Cat Power : « Unhate »

Orelsan : « Jour meilleur »

FKA twigs (feat Jorja Smith & Unknown T) : « darjeeling »

Busy P, DJ Mehdi & Santigold : « MPC 2021 (feat Benjamin Epps) »

Jacob Gurevitsch & Buika : « Melancolía » (DJ DIVO & OlioO Remix)

(Seconde partie)