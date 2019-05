à voir aussi Voir la grille des programmes

vidéo 2 min 2 min "Je ne sais pas pourquoi / Mon cœur est si triste" : François-Xavier Bellamy nous récite un poème en allemand vidéo 3 min 3 min Manon Aubry rêverait de siéger avec le lanceur d'alerte Antoine Deltour au Parlement européen vidéo 3 min 3 min "The Final Countdown", la chanson de Gilles Boyer (LREM) si l'on devait remplacer l'hymne européen vidéo 3 min 3 min De Gaulle et Adenauer, le couple franco-allemand préféré de Nicolas Dupont-Aignan



