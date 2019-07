Elle dit que plus c'est trash, plus elle est à l'aise. La comédienne n'aime pas les demi-mots, les demi-teintes, les demi-mesures. Sa meilleure amie, Virginie Despentes, dit que lorsqu'elle joue, elle extirpe 10 000 émotions à la seconde. C'est vrai, mais c'est également juste pour quand elle ne joue pas.

Rencontrer la plus grand bouche du cinéma français, est une expérience qui ne s'oublie pas. Elle qui se balade dans notre inconscient depuis tellement longtemps, depuis son apparition ahurissante dans 37°2 le matin. Béatrice Dalle est incandescente, émouvante, excessive. Elle de celles à qui on pardonne tout.

La comédienne reçoit dans un café proche de chez elle. Elle y apprécie les serveurs, et en plus, et comme c'est à deux mètres de chez elle, si elle "veut venir en pyjama et en doudou, c'est possible !" Elle n'a pas voulu accueillir l'équipe de l'émission chez elle : "parce que personne ne rentre chez moi. Pas même un homme." Ce n'est pas qu'elle a des choses à cacher, mais elle n'a pas envie de tout ce qui est quotidien. C'est peut-être un complexe de fille.

Puissance féminine et solitude

Femme puissante ? Je peux m'en rendre compte parfois par le respect que je peux inspirer et je l'entends souvent, mais puissante en quoi ? C'est peut-être à force d'avoir tellement de liberté, et de dignité. Je pense que ne pas avoir fait de compromis, paye. Ma manière de fonctionner, c'est de ne faire que des choses dont je suis super fière. Grâce à cette intégrité, je n'ai travaillé qu'avec des personnes qui me faisaient rêver.

Sa soif de liberté, elle n'aurait pas pu vivre autrement, elle reconnait qu'elle induit aussi sa solitude. Elle a d'ailleurs tatoué sur son bras : "Ce qui est ma force induit ma solitude". Parfois des actrices disent qu'elles sont femmes avant d'être actrices, elle, c'est l'inverse.

